Luis Picat: “No descarto que la reforma laboral se apruebe en Diputados en diciembre”

Luis Picat, uno de los diputados nacionales que recientemente se sumó al bloque de La Libertad Avanza (LLA) desde el radicalismo, afirmó que la reforma laboral propuesta por el Gobierno podría ser aprobada en Diputados en diciembre. Además, en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), consideró que el oficialismo llegará con buenas perspectivas a la sesión clave en la Cámara baja de esta tarde y declaró: "Presupuesto e Inocencia Fiscal son dos de las leyes que han tenido bastante acompañamiento y seguramente salgan".

Luis Picat es licenciado en Informática y productor agroindustrial. Presidió la Sociedad Rural de Jesús María antes de su salto a la política local. En la actualidad se desempeña como diputado nacional por la provincia de Córdoba. Previamente a su cargo actual fue intendente de la localidad cordobesa de Jesús María. Se integró formalmente al bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados. Previamente perteneció a la Unión Cívica Radical, de la cual se distanció tras apoyar iniciativas del gobierno de Javier Milei.

¿Cuál es su pronóstico sobre el avance de la aprobación del Presupuesto 2026 en Diputados?

Ayer ha sido un día largo, pero se logró dictaminar, y creo que es muy importante, porque cada municipio, cada provincia y la Nación tenga su presupuesto aprobado, tenga su hoja de ruta para el 2026, a ver cómo transcurren los ingresos y egresos de cada partida. En ese sentido, esperemos que también la oposición pueda acompañar, como se acompañan casi todos los distritos de la Argentina, para tener no solamente el presupuesto, sino también para poder controlar las cuentas que el gobierno asigna a cada una de esas partidas.

¿Imagina que la media sanción del Presupuesto sale ahora y luego pasaría al Senado?

Sí, totalmente. Yo creo que por lo menos Presupuesto e Inocencia Fiscal son dos de las leyes que han tenido bastante acompañamiento y seguramente salgan. La tercera ley, que es el Compromiso Fiscal, tiene ciertas discrepancias y no ha habido un gran acompañamiento, pero esperemos que también salga. Esperemos que la Cámara de Diputados dé media sanción.

Sería esperar luego para fin de enero, cuando vuelvan a llamar a extraordinarias, para que Diputados trate, por ejemplo, las leyes que comenzaron por el Senado, concretamente la más controversial de todas, la modernización laboral, ¿no?

Por como se vienen dando las cosas y por lo poco que también conocemos los medios y nosotros, el Senado se está apurando muchísimo y acelerando la aprobación de esa ley. Posiblemente el lunes que viene pueda haber sesión y una media sanción de la modernización laboral, por lo cual todavía habría chances de que vaya a la Cámara de Diputados y se pueda conformar. De hecho, está conformada y yo soy parte de la comisión laboral, y puede llegar a haber algún tratamiento. No descarto que la reforma laboral se apruebe en Diputados en diciembre. Si no pasa esto, posiblemente el primero de febrero ya estemos discutiendo en la Cámara de Diputados ese proyecto.

¿Y cómo imagina entonces que terminarían las extraordinarias? ¿Con un triunfo del Gobierno en todas las leyes que haya propuesto?

Desde el 26 de octubre para adelante, aparte del triunfo electoral, hubo mucha conversación con la oposición, con gobernadores. Es un trabajo que viene haciendo el Ministerio del Interior, el mismo presidente de la Cámara y Patricia Bullrich en el Senado. Creo que es un triunfo de la democracia porque se ha logrado institucionalizar el diálogo y saber que estas baterías de leyes son muy importantes para el crecimiento, no solamente de la economía para el 2026, sino hacia adelante.

Mencionaba el tema de las provincias, los municipios, y en el caso específico de Córdoba con su propia procedencia. ¿Cómo ve la relación de los gobernadores con los legisladores de las provincias y, al mismo tiempo, con el ministro del Interior que usted recién mencionaba, que era artífice de todas estas negociaciones?

El gobernador de Córdoba no tiene diálogo con los diputados opositores en su provincia. En el caso nuestro, de La Libertad Avanza. Sí tiene diálogos con sus propios diputados, pero su relación institucional con el Gobierno nacional la tiene a través del Ministerio del Interior. Han tenido mucha conversación y creo que hoy van a acompañar gran parte de las leyes. Por supuesto, en el medio hay discusiones, como son las cajas de jubilación, que han tenido una sanción a través de la Justicia y que se está cumpliendo esa sanción de enviar 5 mil millones de pesos todos los meses. Habrá cuestiones que tienen que ver con las obras públicas, que han quedado pendientes de otros gobiernos. Esa conversación con el Ministerio del Interior la tienen, así que espero que en el 2026 la relación sea cordial y pensando en los cordobeses.

