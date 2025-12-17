La senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cruzó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y lo cuestionó por sus críticas hacia el gobierno por el proyecto de reforma laboral que comenzará a debatirse este miércoles 17 de diciembre en el Senado.

"Kicillof dice que está en contra de la reforma laboral. En la Provincia de Buenos Aires, si tomamos el promedio nacional, el 43% de los trabajadores son informales. Sin derechos. Sin aportes. Sin vacaciones. Sin aguinaldo. Sin ART", señaló a través de X la ex titular de la cartera de Seguridad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Axel, ¿de verdad no te importa que casi la mitad de los bonaerenses labure así?¿Eso es la 'justicia social' que defendés? Defienden un sistema que condena a millones, mientras hablan desde la comodidad del relato. Esta Ley está del lado del que labura, les guste o no", lanzó ante las críticas del gobernador en contra de la nueva propuesta legislativa.

La respuesta de Bullrich tuvo lugar luego de que el gobernador bonaerense criticara el proyecto y confirmara su participación en la movilización convocada por la CGT y CTA para este jueves, en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

Qué dijo Axel Kicillof sobre la reforma laboral

"Es una regresión muy fuerte", sostuvo el gobernador de PBA en rechazo al proyecto que sostiene el Poder Ejecutivo, el cual recibirá tratamiento prioritario durante las sesiones extraordinarias del Congreso, en un contexto donde la propuesta es vista como una de las medidas más controvertidas presentadas hasta el momento.

Reforma laboral bajo la lupa: los gobernadores opositores a Javier Milei alertaron que "genera más desfinanciamiento federal"

Kicillof cuestionó la medida en términos de derechos laborales y también advirtió que la situación económica actual agrava la gestión en la provincia, la cual se encuentra marcada por una caída de la recaudación y una deuda de 13 billones de pesos que la Nación mantiene con PBA.

"Parece diseñado para lograr un empeoramiento", señaló en declaraciones radiales y aseguró que implica un retroceso de los derechos "a la Asamblea del año XIII", en medio de lo que él definió como una "emergencia laboral" en el país, considerando la pérdida de puestos de trabajo, el cierre de empresas y la caída de los salarios.

El gobernador bonaerense también cuestionó que el proyecto contiene 197 artículos y ni las pymes ni trabajadores fueron consultados al respecto "Si el Gobierno pretende aprobarlo con método de shock está muy equivocado, hay que dar la discusión", concluyó.

AS/LT