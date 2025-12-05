Javier Milei convocó a sesiones extraordinarias: las reformas que buscará aprobar en diciembre

El presidente Javier Milei firmó el decreto que convoca a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre. Durante ese período, el Gobierno buscará tratar el Presupuesto 2026 y dar ingreso formal a los proyectos estructurales que integran la agenda del Consejo de Mayo.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue el encargado de anunciar la medida. La publicación oficial llegará el martes 9 de diciembre en paralelo a la conferencia en Casa Rosada donde se presentarán las iniciativas del Poder Ejecutivo.

La convocatoria incluye el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal, la reforma laboral, la reforma tributaria, la modificación de la Ley de Glaciares y una reforma integral del Código Penal. Según Casa Rosada, ningún borrador previo debe considerarse oficial hasta esa presentación.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Anuncio del jefe de Gabinete Manuel Adorni

La elaboración del Presupuesto dependerá exclusivamente de Milei, del ministro de Economía Luis Caputo y del secretario de Hacienda Carlos Guberman. La discusión central será cuántos recursos del superávit fiscal se destinarán a atender demandas de los gobernadores y bloques aliados.

Negociaciones con gobernadores y prioridades del oficialismo

El Gobierno ya mantuvo reuniones con 18 gobernadores para evaluar pedidos sectoriales, aunque no todos serán incorporados. El criterio oficial prioriza a los mandatarios aliados, a quienes mantienen equilibrio fiscal y a quienes aportan volumen legislativo propio, como Gerardo Zamora, Raúl Jalil y Hugo Passalacqua.

La Casa Rosada sostiene que, a diferencia de años anteriores donde funcionó con prórrogas presupuestarias, 2026 debe contar con un presupuesto aprobado. Tanto la oposición dialoguista como el FMI consideran esa sanción esencial para la previsibilidad macroeconómica.

Ley de Inocencia Fiscal y regla fiscal

El Gobierno impulsará junto al Presupuesto una “Ley de Inocencia Fiscal”, destinada a incentivar la declaración formal de “dólares del colchón”. A su vez, propondrá una regla fiscal para impedir aumentos de gasto sin respaldo de financiamiento explícito.

Reforma Laboral: los cambios en indemnizaciones, juicios, horas de trabajo, multas y vacaciones

El oficialismo convocará a los jefes de bloque de Diputados y Senado para acordar la hoja de ruta de diciembre. La invitación podría extenderse también a los gobernadores.

La reforma laboral: dos ejes y cambios de fondo

La reforma laboral, cuyo contenido se dará a conocer la próxima semana, estará dividida en dos grupos principales. El primero apuntará a la Ley de Contrato de Trabajo, con modificaciones sobre criterios de indemnización y responsabilidad patronal. El proyecto buscará acotar las “zonas grises” que elevan las sentencias por despido y establecer que el trabajador deba acreditar el daño.

El texto también propondrá limitar la “ultraactividad” de los convenios colectivos y establecer la “prelación” para que los acuerdos por empresa o jurisdicción tengan prioridad sobre los de alcance general.

Reforma del Código Penal: más de 900 artículos

El paquete penal incluirá más de 900 artículos y tendrá como eje endurecer penas y reducir la discrecionalidad judicial. Se prevé una actualización para delitos como homicidio, robos agravados, narcotráfico, trata y pornografía infantil.

Nueva reforma del código penal: ¿Qué dice el proyecto?

El anteproyecto establece que el cumplimiento efectivo alcanzará el 82% de los casos. Finalmente, no se incluirá la imprescriptibilidad de delitos de corrupción, aunque el Gobierno evalúa una comisión bicameral para acelerar el dictamen.

Reforma tributaria, Ley de Glaciares y minería

En reforma tributaria, una de las alternativas analizadas es la creación de un “Súper IVA” que habilite a las provincias a disputar la recaudación para atraer inversiones. La Ley de Glaciares será modificada para que cada provincia determine la distancia mínima para desarrollar proyectos mineros en zonas periglaciares.

El paquete también incluirá cambios en la Ley de Promoción Minera y en la Ley de Tierras, con nuevas restricciones a la compra por parte de extranjeros.

El Gobierno prevé una segunda convocatoria a extraordinarias desde mediados de enero hasta finales de febrero, en la antesala de la apertura formal del año legislativo.

DCQ