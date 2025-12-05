El ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibieron este viernes en la Casa Rosada al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto. El pampeano llegó con una agenda de reclamos que incluye deudas pendientes, recortes y demoras de fondos.

Para el Gobierno, la ronda de encuentros con mandatarios provinciales tiene un propósito inmediato: garantizar los votos necesarios para avanzar en las sesiones extraordinarias con el paquete de reformas, el Presupuesto 2026 y los proyectos tributarios y laborales.

Casi todos los gobernadores ya pasaron por el despacho de Santilli en una serie de reuniones que combinan gestos políticos y negociaciones técnicas.

En desarrollo...

