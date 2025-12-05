Javier Milei firmará el decreto para convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso

El presidente Javier Milei firmará este viernes el decreto que convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación. Durante ese período, previsto entre el 10 y el 31 de diciembre, el Gobierno intentará avanzar con el Presupuesto 2026, el proyecto fiscal y un paquete de reformas clave para el oficialismo: la laboral, la tributaria y la actualización del Código Penal.

El llamado se hará oficial cuando el decreto aparezca publicado en el Boletín Oficial el próximo martes. En la administración libertaria no descartan extender las sesiones extraordinarias a febrero, para habilitar un nuevo tramo de debate legislativo previo al inicio del período ordinario, el 1° de marzo.

Ese mismo martes se espera además la presentación del proyecto de reforma laboral, que ya está concluido, aunque aún se le están realizando los últimos ajustes.

En desarrollo...

