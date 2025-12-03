“Inseguridad alimentaria” es la definición que utilizan las organizaciones sociales para describir la situación que atraviesan cientos de miles de familias. En ese escenario, el minúsculo aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil fue recibido como una “falta de respeto”, y el proyecto del Gobierno para desvincular la Asignación Universal por Hijo (AUH) de la fórmula del ANSES terminó de colmar el vaso, por lo que preparan una marcha al Congreso.

La movilización, convocada por la UTEP y Territorios en Lucha para el próximo martes a las 11 a la sede legislativa, lleva como consigna “Con las pibas y los pibes, no”. Una de las razones por las que se manifestarán tiene que ver con que el proyecto de Presupuesto 2026 “propone derogar los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 27.160”, que atan “las actualizaciones de las asignaciones familiares y la AUH a la fórmula de movilidad previsional de ANSES, basada en la inflación”, señala el comunicado.

Una de las convocantes, Marina Joski, de Barrios de Pie, afirmó en comunicación con PERFIL: “En el último Consejo del Salario, la propuesta del Gobierno y de las empresas fue de aumento del SMVM a $4000 para diciembre y $15.000 hacia abril, lo cual es absolutamente una falta de respeto. La AUH va a pasar de $119.000 a $122.000". Y enfatiza: "Con eso no se llega a comprar ni dos alfajores y se supone que es una herramienta puramente alimentaria”.

Las organizaciones desconfían de los números del Gobierno que aseguran que bajó la pobreza. Las filas en los comedores "se duplicaron y ahora asisten, incluso, personas con trabajos formales", señala la referente y se pregunta: "¿Cómo es posible que haya bajado la pobreza si el consumo sigue cayendo?".

Olla popular en Plaza Miserere, CABA

El Ministerio de Capital Humano ya no le envía más mercadería a la mayoría de los centros comunitarios, por lo que cubren parte de los alimentos que demanda la población con lo que proporcionan los municipios y las gestiones provinciales. Las personas a cargo de los espacios (en su mayoría, mujeres) se las ingenian con rifas y ferias para el pago del restante de los gastos y la garrafa.

Sin embargo, eso no alcanza, el 81% de la población de los barrios populares redujo la ingesta de proteínas, no comen carne de ningún tipo y, como contracara, el 76% aumentó el consumo de hidratos de carbono, aseguró la referente.“En el territorio se ven los daños estructurales, físicos, sanitarios y de salud mental, que está provocando este Gobierno en la existencia de las personas más humildes”, agrega.

Fila de asistentes a la olla popular en Plaza Miserere, noviembre 2025

Otro dato que preocupa es el aumento de la informalidad, crece cada vez más con “la recesión y la desocupación”, señala Joski y asegura que es una provocación la “presentación de un proyecto de ley esclavista de reforma laboral”, de acuerdo con los borradores y las declaraciones de distintos funcionarios.

Por esa razón, además marchan en la contra a la reforma laboral y de la derogación por completo del Salario Social Complementario (también conocido como Potenciar Trabajo), que está congelado en $78.000 desde hace dos año,s a pesar de la inflación acumulada. “Es nuestra responsabilidad como trabajadores y trabajadoras de la economía popular y como organizaciones salir a defender la vida digna de nuestros compañeros y vecinos”, concluyó, en diálogo con PERFIL.

LM/ML