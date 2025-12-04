El analista político, Federico González, conversó con Canal E y evaluó la jura de los 127 nuevos diputados, la presencia del presidente Javier Milei en el recinto y el reacomodamiento del mapa político tras la conformación de la nueva primera minoría oficialista en la Cámara baja.

Federico González consideró positivo que el presidente Javier Milei haya asistido a la sesión junto a Karina Milei y Manuel Adorni. “Me parece que está bien, es un acto de presencia que le impone algún valor agregado”, sostuvo. Incluso propuso que esto debería ser una práctica habitual: “Yo creo que se debería instaurar un hábito de que los presidentes hagan presencia en el Parlamento”.

La puesta en escena de los diputados bajo la lupa

Sin embargo, cuestionó la tensión política que se vio durante la ceremonia. “Me pareció que era innecesario esa puesta en escena de cada uno, demostrándole al otro que yo estoy del lado del bien y vos estás del lado del mal y del horror”, afirmó.

Sobre la misma línea, González agregó que las intervenciones de algunos diputados “van a provocar rechazo”, mientras que replicar esas tensiones “no es lo mejor que uno puede hacer para avanzar hacia la pacificación”. Finalmente, definió al episodio como “un espectáculo innecesario, pero típico de la Argentina de estos tiempos, tan salvaje a nivel político”.

Con respecto al lugar que ganó el oficialismo, planteó: “Que haya una primera minoría desde el punto de vista estrictamente político es importante para el Gobierno”. Asimismo, recordó que si el Gobierno “casi con nada, logró mucho, ahora con bastante, siendo la primera minoría, se supone que va a estar en mejores condiciones de llevar a cabo un buen desempeño”.

El entrevistado advirtió sobre el riesgo del exceso de confianza: “El Gobierno nunca tiene que excederse en el triunfalismo. Si se excede, eso no es bueno para la convivencia política”.

La presión que recae sobre el peronismo

Por otro lado, señaló que la pérdida de bancas es un llamado de atención saludable: “Me parece que eso es sano para el peronismo”. En este sentido, explicó: “Me parece que es una señal para que el peronismo deje de perder tiempo y reaccione”.