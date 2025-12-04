El diputado nacional del PRO Gerardo Milman acusó este jueves la presencia de “expresiones xenófobas y antisemitas” en el transcurso de la ceremonia de asunción de los nuevos legisladores. Por ello, presentó un proyecto de resolución para que las juras se limiten estrictamente a las fórmulas establecidas por el reglamento de la Cámara baja, sin permitir agregados, cambios, omisiones ni ningún tipo de alteración.

El reglamento solo permite jurar utilizando las fórmulas “por Dios”, “por la Patria” y “por los Santos Evangelios”, pudiendo emplearse también alguna combinación entre estas alternativas.

“La introducción de frases ajenas a dichas fórmulas desvirtúa el sentido jurídico del juramento y genera dudas sobre su validez, al mismo tiempo que afecta el decoro y la imagen pública del Congreso, y crea un precedente de laxitud institucional, que no puede permitirse en un cuerpo constitucional como la Honorable Cámara de Diputados”, opinó Milman.

El diputado saliente, cercano a Patricia Bullrich, indicó que la “jura de diputados, con expresiones xenófobas y antisemitas, denigraron el acto de asunción de los nuevos legisladores nacionales”.

En ese sentido, Milman destacó que “el acto de jura parlamentaria constituye uno de los momentos institucionales más solemnes de la vida democrática” debido a que “representa la asunción del compromiso constitucional que los diputados y diputadas contraen ante la Nación".

A su vez, Milman consideró que “durante la última sesión preparatoria de jura de diputados nacionales se verificaron episodios que alteraron profundamente el espíritu y la tradición del acto institucional”.

El diputado que termina su cargo el 9 de diciembre recriminó que “algunos legisladores hicieron uso del momento de la jura para introducir expresiones de contenido antisemita o xenófobo, pronunciamientos sobre causas judiciales en trámite” y "reclamos sobre conflictos laborales, gremiales o sectoriales".

A qué diputados denunció Milman

Sin decir sus nombres, el diputado hizo referencia a los legisladores del Frente de Izquierda que, durante la jura, reclamaron por una Palestina libre “desde el río hasta el mar”, frase que en el marco del genocidio en Gaza fue señalada como de carácter "antisemita".

Por otro lado, hizo referencia a quienes desde el peronismo y la izquierda juraron por la pelea en contra de la reforma laboral que tiene el objetivo de aprobar el Gobierno, al mismo tiempo mencionó a los diputados kirchneristas que juraron por “la libertad de Cristina Fernández de Kirchner”.

Para finalizar, el diputado aseguró: “Es deber del Parlamento preservar la dignidad del acto de jura y asegurar que los legisladores asuman sus bancas de manera respetuosa, seria y conforme a las reglas que nos imponemos. La defensa de la solemnidad del acto de jura no constituye una cuestión formalista, sino una garantía institucional del orden republicano que honra los compromisos constitucionales que asumimos ante el pueblo argentino”.

