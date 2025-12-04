Massot cuestionó que Milei “se ponga a agitar como un barrabrava" en Diputados

El diputado Nicolás Massot (Encuentro Federal) criticó el comportamiento del presidente Javier Milei durante la ceremonia de la jura de los diputados en la Cámara Baja.

Gustavo Valdés advierte al Gobierno de Milei: "No cambiamos leyes por plata"

“La casta tiene miedo”

Massot consideró “por lo menos sorpresivo” que el primer mandatario, desde uno de los palcos de la Cámara de Diputados, “se ponga a agitar como un barrabrava, a cantar ´la casta tiene miedo´, cuando es la cabeza de uno de los gobiernos más investigados por corrupción en tan poco tiempo”.

“La persona que tenía a su lado, su hermana, tiene muchísimas respuestas para dar en la justicia y en la sociedad, y estaba aplaudiendo ‘la casta tiene miedo’”, agregó en declaraciones a Radio Rivadavia difundidas por NA.

“Yo no he visto comportamientos tan de casta y tan rápido en determinados gobiernos como en este. Entonces, digo, hay que ponerse un poco colorado y entender que es el Presidente de la Nación, no es el jefe de un clan”, remarcó.

Juraron los cuatro diputados chaqueños: protocolo, un “sí juro” por Cristina Kirchner y un escándalo por micrófono abierto

Economía

Además advirtió sobre los problemas de la economía y expresó que en el Gobierno “hay una euforia como si no estuviera pasando lo que está pasando”.

“Este modelo económico se comió un blanqueo de 20.000 millones de dólares; 12.000 millones de dólares del Fondo Monetario seis meses después, hace seis meses, 6.000 millones más de otros organismos internacionales", señaló en tono crítico.