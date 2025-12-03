La jura de los 127 nuevos diputados nacionales reveló la composición renovada de la Cámara Baja, con La Libertad Avanza (LLA) consolidándose como primera minoría con 95 bancas, después de incorporar decenas de disidencias de Unión por la Patria (UP, ahora 93) y Propuesta Republicana (PRO), desplazando al peronismo. A la jornada asistieron el presidente Javier Milei y su hermana Karina, junto a representantes de varios bloques, aunque se notaron ausencias como la de la vicegobernadora Verónica Magario, Manuel Passaglia y Juan Schiaretti, quien se recuperaba de una operación.

A lo largo de la sesión, los legisladores tuvieron la opción de jurar siguiendo una de las fórmulas reglamentarias: la tradicional, que se limita a comprometerse con la Constitución Nacional, o la que incluye la invocación a Dios, la Patria y los Santos Evangelios. Durante la sesión se escucharon mensajes destacados como “por Cristina libre” de Mayra Mendoza y “por la vida desde la concepción” de Maximiliano Bondarenko, junto a menciones a causas locales e internacionales, incluyendo Palestina y los desaparecidos, reflejando la diversidad de prioridades y posturas.

De forma paralela, se aceptaron las renuncias de diez diputados que asumieron otros cargos ejecutivos o legislativos. Entre ellos se encuentran Diego Santilli (PRO/LLA, CABA), nombrado ministro del Interior; Silvia Lospennato (PRO, Buenos Aires), que asumió como legisladora porteña; Gladys Medina (Independencia, Tucumán); Martín Soria (Unión por la Patria, Río Negro), como senador; Nadia Márquez (LLA, Neuquén) y Emilia Orozco (LLA, Salta), también como senadoras; Itaí Hagman (Patria Grande, CABA), con un nuevo mandato en Diputados; Cristian Castillo (Frente de Izquierda) y Carlos D’Alessandro (Coherencia, San Luis), quienes asumieron como legisladores provinciales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los juramentos de los 127 diputados electos en la Cámara de Diputados

Fuerza Patria (FP)

En el bloque del peronismo, la figura de Cristina Kirchner volvió a cobrar protagonismo en varios discursos de diputados que pidieron su liberación. Al mismo tiempo, la interna del oficialismo quedó reflejada en los juramentos:

Teresa García: "Por la libertad de Cristina"

Vanesa Siley: "Por la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner"

Jorge Taiana: “Sí juro”

Hugo Yasky: "Por los 30 mil desaparecidos, Hebe de Bonafini, Nora Cortiñas e Isauro Arancibia, si juro"

Lucía Cámpora: Con una remera negra que decía "Cristina libre", juró también “por la memoria de Néstor Kirchner y por la libertad de la expresidenta, sí juro”

Fue recibido con ovación por el bloque de La Libertad Avanza (LLA), que consolidó 95 bancas como primera minoría

Milei llegó acompañado por su hermana Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli

La Libertad Avanza (LLA)

Virginia Gallardo: "Como correntina, por la familia, por las infancias y por un futuro mejor para todos, si juro"

Karen Reichardt: “Sí juro”

Luis Petri: "Por la Constitución nacional, por la libertad de los argentinos y bajo la protección de la virgen del Carmen de Cuyo patrona del Ejército argentino, si juro"

Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT)

El partido político se destacó durante la sesión, con el juramento de la diputada electa Miriam Bregman volvió a evidenciar su enfrentamiento con la gestión de Javier Milei y, en particular, con su colega libertaria Lilia Lemoine, a quien pidió frente al micrófono “que esta señora se calle porque nos tiene cansados”. A la par, los juramentos de Nicolás Del Caño y Romina del Plá fueron realizados en medio de los gritos de dirigentes de La Libertad Avanza (LLA).

Miriam Bregman: “Por los que no se callan a pesar de los abucheos y las represoras, por los 30 mil desaparecidos y la lucha antiimperialista, por los derechos de las mujeres, por el socialismo y contra el genocidio en Palestina, si juro"

Nicolás del Caño: "Por nuestras jubiladas y jubilados que enfrentan a este gobierno represor, por el colectivo de la discapacidad y de la salud y su valiente lucha, por las niñas y niños masacrados en Gaza y una Palestina libre. Fuera Trump de Venezuela y de América Latina, por la clase trabajadora de Argentina y del mundo y por el socialismo, sí juro".

Rechazada en el Senado, Lorena Villaverde vuelve a pedir asilo en la Cámara de Diputados

Romina del Plá: "Por los derechos de los trabajadores contra la reforma laboral, por los jubilados contra la persecución contra los que luchan, por la educación pública gratuita, científica y laica contra la reforma que pretende destruirla, por los derechos de las mujeres y diversidades contra los femicidios y los travesticidios, por el derecho del pueblo palestino de existir desde el río hasta el mar, porque frente a esta barbarie los trabajadores tenemos que gobernar por el socialismo en Argentina y en el mundo, sí juro"

MV