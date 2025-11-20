Encuentro de Mujeres en Corrientes: anuncian acto "Plaza Cristina Libre" con promesa de audio de la expresidenta

En la antesala del 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries que se desarrollará en la ciudad de Corrientes, diferentes organizaciones sociales convocaron a una actividad paralela de alto contenido político denominada "Plaza Cristina Libre".

El evento se realizará el domingo 23 de noviembre a partir de las 12:00 en la explanada del puente General Manuel Belgrano y tiene como principal atractivo la promesa de contar con un audio de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En el flyer difundido en redes sociales por las agrupaciones, se asegura que el Encuentro Plurinacional las encuentra "movilizadas, organizadas y con una sola certeza: la queremos a Cristina libre". Aunque no se precisó si la intervención de la ex mandataria será en vivo o mediante un mensaje grabado, la convocatoria generó expectativas.

El evento "Plaza Cristina Libre" no integra la agenda oficial del Encuentro Plurinacional, sino que se suma a las jornadas políticas y culturales que tradicionalmente se desarrollan por fuera de los talleres.

La ciudad se prepara para recibir a 70 mil participantes

La ciudad de Corrientes se prepara para recibir a más de 70 mil participantes en el 38° Encuentro Plurinacional que se extenderá durante el fin de semana largo, entre el 22 y el 24 de noviembre.

El evento se autodefine como un espacio "democrático, horizontal y pluralista" diseñado para debatir "las injusticias, problemáticas e inquietudes" que enfrentan los distintos colectivos, y buscar caminos de organización y lucha.

Uno de los desafíos logísticos es el alojamiento y la realización de talleres, para lo cual se utilizarán más de 70 establecimientos educativos. Gabriela Prieto, coordinadora del Encuentro, transmitió tranquilidad a la comunidad educativa, defendiendo el uso histórico de las escuelas para este evento.