Milei prepara el llamado a extraordinarias y define que las vacaciones serán en la primera quincena de enero

Mientras ultima el decreto para convocar a sesiones extraordinarias y afina su estrategia legislativa tras asegurarse la primera minoría en Diputados, el Gobierno ya definió un dato político que atraviesa toda la planificación del verano: la primera quincena de enero estará prácticamente vaciada de actividad oficial.

El Gobierno espera retomar con un nuevo mapa de negociación con gobernadores y bloques aliados

En Balcarce 50 lo dicen sin rodeos: diciembre será el mes clave para aprobar lo que consideran “urgente”, pero la dinámica institucional entrará en pausa después del 31. La Casa Rosada trabaja con un esquema en el que el Congreso sesione en diciembre, haga un paréntesis por las fiestas y recién retome la actividad formal a partir del 15 de enero, cuando el oficialismo espera tener un nuevo mapa de negociación con gobernadores y bloques aliados.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El decreto, el temario y el timing

El borrador del decreto de extraordinarias incluye el Presupuesto 2026, la Ley de “Inocencia Fiscal”, el inicio del debate de la reforma laboral y una serie de proyectos económicos que el oficialismo quiere mover antes del cierre del año parlamentario. El envío podría concretarse esta misma semana, con un temario amplio y la intención de que Diputados trate al menos dos iniciativas antes de Navidad.

Aun así, en Gobierno reconocen que ninguna de las reformas estructurales —laboral, tributaria y penal— tendrá un avance real hasta mediados de enero. La orden política es no forzar sesiones entre el 1 y el 14 de enero, un período que, puertas adentro, ya se considera “de descanso administrativo”. Algunos funcionarios incluso lo mencionan como “receso”, aunque sin formalización legal.

La primera minoría y la estrategia de verano

El oficialismo llega a esta etapa del año con una ventaja inesperada: la consolidación de la primera minoría en Diputados después de la reconfiguración de bloques. Esa posición le permite manejar los tiempos con más comodidad.

En víspera de la sesión preparatoria, La Libertad Avanza le sacó al peronismo la primera minoría en Diputados

Qué se juega y qué se posterga

El Gobierno quiere mostrar actividad en diciembre: sesión, fotos, sanciones y señales de gobernabilidad. Pero también asume que la discusión de fondo —la que realmente definirá el tono del 2026— se dará recién después de ese descanso.

Por eso, enero tendrá un doble ritmo: dos semanas sin quórum, sin funcionarios en Buenos Aires y sin anuncios ruidosos, seguidas de una segunda quincena de alta intensidad legislativa. El oficialismo apuesta a llegar a ese punto con una correlación de fuerzas más clara y, sobre todo, con un clima político menos marcado por la urgencia de fin de año.