Tres diputados catamarqueños rompen con Unión por la Patria y dejan a LLA a un paso de la primera minoría

Tres diputados alineados con el gobernador peronista Raúl Jalil oficializaron este martes la conformación de un bloque propio en la Cámara de Diputados, en una jugada que reacomoda el tablero y deja al oficialismo libertario empatado con la principal bancada opositora. La Libertad Avanza llega así a 94 escaños, la misma cifra que Unión por la Patria, a horas de que se renueve la mitad del cuerpo.

La ruptura, anticipada en los últimos días, se venía siguiendo con atención en el Congreso por su impacto potencial en el equilibrio interno. Los legisladores Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y el diputado electo Fernando Monguillot enviaron una carta al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, donde notificaron la creación del nuevo bloque “Elijo Catamarca”. Allí se informa que Nóblega asumirá la presidencia de la bancada.

“Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a Usted con el objeto de informarle la constitución de un nuevo Bloque Parlamentario que llevará la denominación de ‘Elijo Catamarca’”, indica la nota.

Si bien cuatro diputados catamarqueños fueron electos por el peronismo local, solo tres se apartaron de Unión por la Patria. Claudia Palladino, que responde a la exgobernadora y senadora Lucía Corpacci, decidió permanecer en la bancada peronista. Su continuidad evita que la ruptura incline el tablero en favor del oficialismo: por ahora, la paridad entre LLA y UxP se mantiene.

Jalil y ¿el acercamiento? al gobierno libertario

El gobernador Raúl Jalil mantiene desde el año pasado diferencias públicas con la conducción del bloque peronista que encabeza Germán Martínez. En votaciones clave, su postura quedó más cercana a las posiciones del presidente Javier Milei, lo que alimentó tensiones internas en el peronismo federal.

En ese contexto, Jalil pidió en las últimas semanas “desconurbanizar” el peronismo, como crítica a las dinámicas del PJ nacional. También mantuvo reuniones con otros gobernadores para explorar la posibilidad de conformar un interbloque alternativo, aún sin concretarse. En esas conversaciones participaron, además del catamarqueño, los mandatarios Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Hugo Passalacqua (Misiones) y Rolando “Rolo” Figueroa (Neuquén) se mostraron interesados, pero luego tomaron distancia.

Con este movimiento, La Libertad Avanza consolida el crecimiento que había logrado la semana pasada, cuando dos diputados del PRO —Alejandro Bongiovanni y Verónica Razzini, junto a la suplente de Silvia Lospennato— migraron a sus filas. Pero aún le falta un escaño para convertirse en primera minoría.

La conducción de Unión por la Patria aceleró las negociaciones internas para contener a los distintos sectores. Según Infobae, desde la semana pasada, dirigentes de La Cámpora, Cristina Kirchner, gobernadores y Sergio Massa intercambian mensajes para evitar fugas y preservar la cohesión del bloque. En ese marco se explica la permanencia de Palladino, una señal de que el peronismo busca sostener algo de orden en la antesala del año legislativo.

Mientras tanto, la Cámara baja se prepara para una nueva etapa marcada por alianzas más fluidas y un equilibrio que, por ahora, deja a oficialismo y oposición en un empate inédito.

