Quién es Pilar Ramírez, la mano derecha de Karina Milei: "Jamás milité en La Cámpora"

Pilar Ramírez se convirtió en una de las figuras más influyentes del círculo político de Karina Milei. Poco conocida fuera del ecosistema libertario hasta 2024, hoy es una operadora clave en el armado porteño de La Libertad Avanza y una de las arquitectas del desplazamiento de Ramiro Marra en la Legislatura de la Ciudad. Legisladora porteña y cuadro de máxima confianza de la hermana del Presidente, Ramírez pasó en un año de ser una funcionaria de bajo perfil a ocupar un rol decisivo en el diseño del poder libertario en CABA.