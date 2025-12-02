martes 02 de diciembre de 2025
POLITICA

Quién es Pilar Ramírez, la mano derecha de Karina Milei: "Jamás milité en La Cámpora"

Operadora clave de LLA en la Ciudad, enfrenta versiones sobre un supuesto pasado camporista, que niega tajantemente. Su ascenso acelerado y su rol en el desplazamiento de Marra.

Pilar Ramírez
Pilar Ramírez | CEDOC

Pilar Ramírez se convirtió en una de las figuras más influyentes del círculo político de Karina Milei. Poco conocida fuera del ecosistema libertario hasta 2024, hoy es una operadora clave en el armado porteño de La Libertad Avanza y una de las arquitectas del desplazamiento de Ramiro Marra en la Legislatura de la Ciudad. Legisladora porteña y cuadro de máxima confianza de la hermana del Presidente, Ramírez pasó en un año de ser una funcionaria de bajo perfil a ocupar un rol decisivo en el diseño del poder libertario en CABA.

También te puede interesar
En esta Nota