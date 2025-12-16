La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) confirmó este martes un cambio en su conducción, después de la renuncia de su titular, el ingeniero Germán Guido Lavalle, luego de dos años al frente del organismo. A pocos días de la designación de Federico Ramos Nápoli como nuevo secretario de Asuntos Nucleares, se produjo un recambio en la estructura de conducción del sector, con cambios definidos en la cúpula del organismo.

A través de un comunicado oficial, la CNEA informó que Lavalle presentó su renuncia en las últimas horas y dio por concluida una etapa de gestión marcada por avances en el ámbito nuclear. Desde el organismo señalaron que durante su mandato se alcanzaron “una serie de hitos que revalorizaron el sector”, como parte de la reorganización del área energética impulsada por el Gobierno nacional, que ubicó al organismo bajo la órbita del Ministerio de Economía.

Desde la entidad destacaron que ya fue definido su reemplazo. Ahora, el nuevo presidente de la Comisión será el ingeniero Martín Porro, un profesional con más de 30 años de trayectoria en el sector nuclear argentino. Además, durante el último año se desempeñó como gerente de Producción de la empresa estatal Dioxitek, donde alcanzó un récord en la producción de dióxido de uranio (UO₂), insumo clave para el funcionamiento de las centrales nucleares.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La decisión se enmarca en la reciente designación de Federico Ramos Nápoli al frente de la Secretaría de Asuntos Nucleares

El Gobierno creó la Secretaría de Asuntos Nucleares bajo la órbita del Ministerio de Economía

El Ministerio de Economía oficializó la creación de la Secretaría de Asuntos Nucleares, una nueva estructura que quedará bajo su órbita y que busca reorganizar y fortalecer la política nuclear del país. Al momento, la medida forma parte de una reconfiguración más amplia del esquema estatal impulsado por el gobierno de Javier Milei, con el objetivo de centralizar decisiones estratégicas y mejorar la gestión de áreas consideradas clave para el desarrollo energético.

Según se informó, tendrá a su cargo la supervisión, coordinación y planificación del sector nuclear, con foco en optimizar recursos, impulsar proyectos en curso y darle mayor previsibilidad a las políticas públicas vinculadas a esta actividad. Al frente del área fue designado Federico Ramos Nápoli, quien asumió como primer secretario de Asuntos Nucleares.

A partir de la cartera que conduce Luis Caputo destacaron que la Argentina cuenta con más de 75 años de trayectoria en el desarrollo del sector nuclear civil, lo que posiciona al país como un actor relevante a nivel internacional. En ese escenario, señalaron que uno de los ejes de la nueva secretaría será potenciar el aprovechamiento del uranio y otros recursos estratégicos, con la posibilidad de consolidar a la Argentina como proveedor en el mercado global.

Tras su creación, la Secretaría de Asuntos Nucleares dependerá directamente del Ministerio de Economía y no estará subordinada a la Secretaría de Energía, que encabeza María Carmen Tettamanti. Ambas áreas tendrán el mismo rango administrativo, dentro de un esquema que busca mayor autonomía operativa y una delimitación más clara.

Quién es Martín Porro, el titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica

Luego de la renuncia de Germán Guido Lavalle, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) quedó bajo la conducción del ingeniero Martín Eduardo Porro, un profesional con más de 30 años de trayectoria en el sector nuclear argentino, vinculados a la construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de instalaciones.

Antes de su nombramiento, Porro se desempeñaba como gerente de Producción de Dioxitek S.A., donde estuvo a cargo de las plantas de dióxido de uranio de calidad nuclear en Córdoba y de fuentes selladas de cobalto 60 en el Centro Atómico Ezeiza. Durante su gestión, logró un récord histórico de producción de dióxido de uranio en el período 2024-2025 y encabezó un plan de obras para la puesta en valor de la planta cordobesa, clave para el abastecimiento del sector.

Previamente, ocupó cargos técnicos y de gestión en la Secretaría de Gobierno de Energía, donde lideró durante cinco años programas nacionales de eficiencia energética en edificios públicos y coordinó auditorías y capacitaciones junto a organismos internacionales. También participó en comisiones técnicas vinculadas a la ONU, aportando experiencia en gestión institucional y normativa energética a nivel nacional e internacional.

El nuevo titular será el ingeniero Martín Porro, "con 30 años de experiencia en el sector"

Ligado al ámbito nuclear, Porro fue jefe de operaciones en reactores de experimentación y producción entre 2004 y 2008, participó en estudios de factibilidad para centrales nucleares y formó parte, durante una década, de los equipos de puesta en marcha de Atucha I y Atucha II. Allí coordinó procesos técnicos, documentación y pruebas de sistemas críticos, además de actuar como referente en contratos tecnológicos junto a Nucleoeléctrica Argentina y la Fundación Balseiro.

En el plano académico es ingeniero químico egresado de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y cuenta con posgrados en gestión de proyectos, operación de reactores nucleares y liderazgo energético.

El Gobierno oficializó la candidatura de Rafael Grossi a secretario general de la ONU

Desde la CNEA señalaron que su llegada marca el inicio de una nueva etapa, orientada a reorganizar y hacer más eficiente el uso de los recursos estratégicos. El objetivo, indicaron, será fortalecer el sector nuclear argentino, consolidar los proyectos en marcha y garantizar el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales.

MV / EM