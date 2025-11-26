El Gobierno oficializó la candidatura de Rafael Grossi a secretario general de la ONU

El Gobierno oficializó la candidatura de Rafael Grossi al cargo de secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Tras meses de poroteo diplomático, es una decisión que coloca al país en el centro de una disputa geopolítica donde convergen intereses globales, demandas de reforma institucional y la histórica aspiración iberoamericana de ocupar por primera vez el máximo puesto del sistema multilateral.

Este miércoles por la tarde, canciller Pablo Quirno publicó el anuncio en sus redes sociales, acompañado de un mensaje que destaca "el honor y el privilegio” de presentar al diplomático de carrera, subrayando la "extraordinaria tarea" que desempeña como director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), uno de los dos organismos que regulan la no proliferación de armas nucleares.

"Rafael Grossi es reconocido internacionalmente por la extraordinaria tarea que viene desempeñando como Director General del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) desde hace ya seis años, lo que demuestra su gran capacidad de liderazgo ante graves situaciones que afectan la paz y la seguridad internacional", sostuvo Quirno en una publicación de X.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El texto oficial resalta su "gran capacidad de liderazgo ante graves situaciones que afectan la paz y la seguridad internacional", una referencia implícita a su rol en Ucrania y en escenarios de tensión nuclear donde el OIEA se convirtió en una pieza central del equilibrio global.

Quién es Rafael Grossi

Diplomático de carrera egresado de la UCA, especializado en no proliferación y política nuclear desde mediados de los años 80, Grossi es la figura iberoamericana con mayor visibilidad dentro del sistema de Naciones Unidas. Desde diciembre de 2016 conduce la agencia con sede en Ginebra, encargada de supervisar la seguridad nuclear mundial en uno de los períodos más sensibles desde la Guerra Fría, acumulando reconocimiento por su capacidad técnica y su estilo de mediación: austero, directo y orientado a los resultados.

Su gestión lo llevó al centro de la escena en episodios como la supervisión de la planta de Zaporiyia ocupada por Rusia, el monitoreo de programas nucleares sensibles, como el de Irán, y la articulación de misiones humanitarias en zonas de conflicto atravesadas por riesgos radiológicos. Para varios gobiernos europeos, ese desempeño lo convirtió en un candidato "creíble", capaz de sostener la autoridad que la ONU necesita en un momento de crisis profunda.

La trastienda de la "estrategia" de Milei con Israel: del traslado de la embajada a Jerusalén a las "promesas" de inversión

La carrera hacia la secretaría general de la ONU

La carrera por suceder al portugués António Guterres, con mandato hasta 2027, se formalizó esta semana con la carta conjunta de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad que invita a los Estados a presentar candidatos. El proceso incluye audiencias públicas, consultas regionales y, sobre todo, negociaciones dentro del Consejo de Seguridad, donde cualquiera de los cinco miembros permanentes puede vetar aspirantes.

El propio llamado subraya dos criterios: diversidad regional y de género. En sus 80 años de historia, Naciones Unidas nunca tuvo una mujer como secretaria general, un dato que varios países usarán como argumento para promover otras postulaciones respaldadas por la agenda de representación.

CD