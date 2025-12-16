Magario declinó asumir como diputada bonaerense y continuará al frente de la Vicegobernación

En un contexto marcado por tensiones políticas dentro del oficialismo bonaerense, Verónica Magario resolvió no incorporarse a la Cámara de Diputados de la provincia, pese a haber resultado electa en los comicios del 7 de septiembre. De esta manera, continuará desempeñándose como vicegobernadora y presidenta del Senado provincial.

La decisión se conoció este martes, horas antes de la sesión en la que debía formalizarse su jura como legisladora. Según trascendió, Magario presentó una nota dirigida a la presidencia de la Cámara baja para renunciar a la banca a la que nunca llegó a asumir, cerrando así cualquier posibilidad de pedir licencia posteriormente para regresar al Senado.

El movimiento se inscribe en la compleja negociación interna que atraviesa el peronismo bonaerense, atravesada por la discusión sobre la línea de sucesión del Poder Ejecutivo provincial. En paralelo, el kirchnerismo viene presionando para convocar a una sesión extraordinaria en el Senado con el objetivo de tratar proyectos impulsados por el Ejecutivo que perderían estado parlamentario antes de fin de año, además de definir las vicepresidencias de la Cámara alta.

En ese marco, Cristina Fernández de Kirchner impulsa al intendente de José C. Paz, Mario Ishii, como candidato a ocupar una de las vicepresidencias del Senado, un cargo clave tanto para el funcionamiento legislativo como para el orden sucesorio del gobierno provincial, que se completa luego del gobernador y la vicegobernadora.

Con la renuncia de Magario, la banca que había obtenido en Diputados será ocupada de manera definitiva por Silvina Nardini, actual concejala de Ensenada y dirigente cercana al intendente Mario Secco. De este modo, el gobernador Axel Kicillof logra sostener representación propia dentro del bloque peronista, aunque el espacio Movimiento Derecho al Futuro continúa siendo minoritario dentro de la bancada oficialista.

La dimisión de la vicegobernadora fue formalmente comunicada y leída durante la sesión de este martes en la Cámara de Diputados, donde se dejó constancia de que el reemplazo no será transitorio sino permanente.

La candidatura de Magario, en consecuencia, tuvo un carácter testimonial, una estrategia que también utilizó el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis. En su caso, fue electo senador provincial por la Primera sección electoral, juró en su banca y luego solicitó licencia para continuar al frente de su cartera, por decisión del propio Kicillof.

