El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció cambios en los subsidios energéticos y la tarifa social que regirán desde enero de 2026, con impacto directo en usuarios bonaerenses, especialmente en barrios cerrados.

La medida fue confirmada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien explicó que el objetivo es actualizar el esquema provincial, definir nuevos criterios de inclusión y exclusión y adecuarse a la reforma nacional impulsada por la Secretaría de Energía.

El anuncio se realizó este 16 de diciembre durante una conferencia de prensa, donde el funcionario adelantó que quienes hoy reciben la tarifa social deberán volver a recategorizarse para no perder el beneficio. Además, confirmó que se eliminarán los subsidios energéticos para casi 80 mil viviendas ubicadas en barrios cerrados de la provincia.

Según detalló Bianco, las modificaciones responden a dos ejes centrales: mejorar el sistema de asignación de subsidios energéticos en territorio bonaerense y alinearlo con los cambios normativos que entrarán en vigencia a nivel nacional a partir del próximo año.

La eliminación de la tarifa social alcanzará a unas 79.500 viviendas que actualmente reciben subsidios. De ese total, alrededor de 66.900 se encuentran en el Gran Buenos Aires, tanto en la zona norte como en la sur, mientras que otras 12.600 están distribuidas en el interior provincial.

Quita de subsidios en barrios cerrados

El ministro fue categórico al señalar que “a partir de enero de 2026 se van a eliminar todos los subsidios para las tarifas sociales de las residencias que estén en barrios cerrados”. La decisión, explicó, fue trabajada en conjunto con el Ministerio de Economía bonaerense, a cargo de Pablo Julio López.

Estas viviendas dejarán de recibir de manera automática el beneficio de la tarifa social, independientemente de la situación previa de los titulares del servicio, en el marco de una revisión integral del padrón de beneficiarios.

Bianco remarcó que esta definición está directamente vinculada a la reforma del esquema de subsidios energéticos que impulsa el Gobierno nacional y que actualmente se encuentra en proceso de consulta pública.

Cambios en la segmentación energética nacional

Hasta ahora, el sistema nacional contemplaba tres categorías de usuarios: N1, de altos ingresos y sin subsidios; N2, de bajos ingresos, con subsidios de hasta el 65% sobre un consumo determinado; y N3, de ingresos medios, con subsidios parciales.

El nuevo esquema eliminará esta clasificación y la reemplazará por solo dos grupos: hogares con subsidio, con ingresos menores a tres canastas básicas totales y asistencia diferenciada según la época del año, y hogares sin subsidio, que no recibirán ayuda estatal.

Este cambio impactará de manera directa en los sistemas provinciales que replicaban, en parte, la segmentación nacional vigente hasta el momento.

Qué pasará con la tarifa social en Buenos Aires

Bianco detalló que, dentro de las empresas bajo la órbita del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), existía una clasificación en dos segmentos de usuarios.

- El primero está compuesto por titulares del servicio con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles, quienes seguirán accediendo a la tarifa social provincial.

- El segundo grupo, alineado con la categoría nacional N2, dejará de existir tal como se lo conoce hoy. Ante este escenario, la Provincia buscará sostener el subsidio para los usuarios de bajos ingresos que podrían quedar excluidos, pero deberán reinscribirse y recategorizarse.

El trámite será obligatorio y deberá realizarse a través del sitio oficial del OCEBA. “Vamos a poder seguir subsidiando a esos usuarios siempre y cuando se anoten y cumplan con las condiciones”, afirmó el ministro, al tiempo que señaló que el anuncio anticipado busca evitar que los beneficiarios se encuentren de manera sorpresiva con la quita del subsidio.

