La inseguridad y la incertidumbre económica son las principales preocupaciones de los argentinos y Kicillof se consolida como líder opositor

Según una encuesta realizada por D'Alessio-Irol-Berensztein, entre el 28 y el 30 de noviembre de 2025, la inseguridad y la incertidumbre económica son las principales preocupaciones de los argentinos, mientras el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof se consolidó como el principal líder opositor, muy por encima de Cristina Kirchner, su exjefa política.

Economía

La encuesta evalúa la situación económica, y los números indican que la perspectiva mejoró, ubicándose en niveles similares a los de septiembre de este año: el 41% de los encuestados piensa que está mejor (6 puntos más que el mes anterior), frente al 57% que considera que está peor. Sin embargo, difiere el punto de vista de acuerdo a la orientación política de cada persona: el 85% de los votantes de LLA en las elecciones legislativas de 2025 se mantienen optimistas, mientras que el 96% de los votantes de Fuerza Patria (FP) piensa exactamente lo contrario.

Respecto a las expectativas económicas para dentro de un año, que tuvieron un piso en agosto de 2025, desde ese momento lograron una recuperación que se mantuvo en el tiempo: ahora, un 46% de los encuestados piensan que la economía estará mejor dentro de 12 meses (es decir, dos puntos más que el mes anterior), mientras un 50% asegura que estará peor.

Asimismo, un 36% de los encuestados espera que el consumo interno se recupere en algún momento de 2026 (porcentaje que aumenta hasta el 76% entre los entrevistados libertarios); sin embargo, un 44% no ve posible una mejora en los niveles de consumo del mercado doméstico.

Imagen del Gobierno

El Gobierno de Javier Milei tuvo un crecimiento en sus niveles de aceptación, al subir del 42 al 46%, frente a una evaluación negativa del 52%. Las opiniones sobre el oficialismo son drásticamente diferentes de acuerdo al partido con el que se identifican los encuestados: existe un 95% de aprobación a la labor del oficialismo entre los votantes libertarios, mientras que, entre los votantes de FP, el 92% opina negativamente sobre la gestión del presidente.

Preocupaciones de los argentinos

La inseguridad volvió a ser la primera preocupación de los argentinos, con un 66%, seguida por la incertidumbre por la situación económica (63%). Luego se ubican la falta de propuestas para el crecimiento (53%), actos de corrupción en el Gobierno de Javier Milei (49%), los ajustes que está haciendo el Gobierno (49%), la inflación (46%), la dificultad para pagar créditos y tarjetas (39%), los actos de corrupción durante el kirchnerismo (39%), el acceso fácil a las drogas (38%) y las apuestas online entre los jóvenes (36%).

En este punto, una vez más, las opiniones de los encuestados varían considerablemente en este tema según su postura política: el ranking de preocupaciones de los seguidores de La Libertad Avanza está liderado por la inseguridad (82%), la impunidad de la corrupción kirchnerista (67%) y el acceso a las drogas (49%); por su parte, los seguidores de FP colocaron en el primer lugar de sus preocupaciones los ajustes que está haciendo el Gobierno (91%), seguido por la incertidumbre en la situación económica (90%), y la falta de propuestas para el crecimiento económico (78%).

Políticos mejor y peor valorados

El ministro del Interior Diego Santilli encabeza el ranking de líderes políticos con mejor imagen, con un 43% de valoración positiva, compartiendo el lugar con la flamante senadora Patricia Bullrich, con la diferencia de que la exministra de Seguridad tiene un nivel más alto de imagen negativa (49 frente a 52%). El tercer lugar es para el presidente Milei, cuya imagen positiva creció tres puntos el último mes, llegando al 41%, pero su imagen negativa es del 54%. El cuarto puesto es para Mauricio Macri, que logró obtener un 39% de valoración positiva y un 53% de valoración negativa.

Por su parte, Axel Kicillof ocupa el sexto puesto, manteniendo su 38% de aceptación y 59% de rechazo, números que lo convierten en el político opositor mejor posicionado, especialmente si se comparan sus porcentajes con los de su exjefa, Cristina Kirchner, quien ocupa el lugar número 15, con un 28% de valoración positiva y un 65% de rechazo.

La vicepresidenta Victoria Villarruel quedó en el puesto número nueve, debajo de Luis Caputo, con un 37% de imagen positiva y un 53% de imagen negativa.

Top 3 de las mejores y peores áreas del Gobierno

Con respecto a las áreas mejor valoradas del Gobierno, lideran el ranking Relaciones Exteriores, Economía y Seguridad; mientras que las más rechazadas son Justicia, Salud y Educación, carteras que justamente han generado una gran cantidad de discusiones este año, erosionando gravemente, por momentos, la imagen del presidente.

