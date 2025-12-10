Creció la confianza en Milei, el Congreso y las FFAA, pero la democracia, la policía y los sindicatos obtuvieron malos resultados

Equipo Mide presentó un informe llamado Democracia, instituciones y divisiones en la República Argentina que realizó de manera anual desde el 2022, pero en 2025 decidieron hacerlo semestralmente, en junio y diciembre, entrevistando personas a partir de los 16 años y recolectando información mediante herramientas digitales. Los resultados muestran que creció la confianza en el presidente Javier Milei, el Congreso y las FFAA, pero la democracia, la policía y los sindicatos obtuvieron malos resultados.

La primera pregunta de la encuesta fue: "¿Hasta qué punto estás de acuerdo con esta frase? Puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno”. Los resultados fueron: 66% de acuerdo, 22% en desacuerdo y un 12% neutral. Además, si bien el 72% de los encuestados estuvo de acuerdo con que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, las respuestas también indicaron que hay más descontento que satisfacción respecto a la democracia actual.

Cuando se les preguntó a los encuestados si estaban "muy satisfechos, satisfechos, insatisfechos o muy insatisfechos con la forma que la democracia funciona en la Argentina", apenas el 11% respondió "muy satisfecho", el 37% contestó "satisfecho", otro 37% respondió "insatisfecho" y un 15% contestó "muy insatisfecho".

Sin embargo, en cuanto a la misma pregunta efectuada entre diciembre de 2002 y la actualidad, resulta evidente un creciente optimismo:

-Diciembre 2022: 29% Satisfecho, 71% insatisfecho.

-Diciembre 2023: 36% Satisfecho, 64% insatisfecho.

-Diciembre 2024: 50% Satisfecho, 50% insatisfecho.

-Junio 2025: 47% Satisfecho, 53% insatisfecho.

-Diciembre 2025: 48% Satisfecho, 52% insatisfecho.

La confianza de los argentinos hacia las instituciones públicas: de Milei a los sindicatos

El mismo estudio analizó el nivel de confianza de los encuestados sobre una serie de instituciones argentinas. La envestidura presidencial cosechó un 31% de "mucha confianza", 18% de "algo de confianza", 12% de "poca confianza" y el 39% "nada de confianza".

Sin embargo, si se analizan los datos desde el 2022, puede observarse que aumentó el nivel de confianza en Milei, tanto desde el comienzo de su mandato (27%) hasta el último tramo encuestado (junio-diciembre 2025), donde pasó de 46 a 49% de confianza, mientras la desconfianza en su figura bajó de 54 a 51%.

La confianza también se pudo ver en los encuestados hacia el Congreso de la Nación: en el último estudio el 9% manifestó "mucha confianza", el 28% "algo de confianza", el 37% "poca confianza" y el 26% "nada de confianza". Si bien resultado es mayoritariamente negativo, con el 37% del lado positivo y el 63% del negativo, el Congreso aumentó el nivel de confianza, de diciembre de 2022 a diciembre de 2025, en un 7%, y en un 15% si se contempla desde el último periodo estudiado (junio-diciembre 2025).

Las Fuerzas Armadas también obtuvieron un resultado positivo. En la última encuesta de Equipo Mide, el 26% afirmó tenerles "mucha confianza", el 32% "algo de confianza", el 24% "poca confianza" y el 18% "nada de confianza". El resultado parcial ya manifesta una imagen positiva más fuerte que la negativa, pero además ha ido creciendo: en el periodo junio-diciembre 2025, las FFAA lograron aumentar un 5% su nivel de confianza y bajar ese mismo porcentaje de desconfianza.

La Policía, por su parte, obtuvo respuestas con un 9% de "mucha confianza", un 31% de "algo de confianza", un 35% de "poca confianza" y un 25% de "nada de confianza", es decir, un 40-60 con prevalencia de imagen negativa. El análisis de los datos es llamativo porque, a pesar de ser una de las instituciones más apoyadas por la gestión Milei y de la imagen positiva de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, el nivel de desconfianza sigue siendo prácticamente el mismo que existía durante el mandato de Alberto Fernández (el 60%).

Los organismos de Derechos Humanos tienen una evaluación más equilibrada: el 18% reportó "mucha confianza", el 30% "algo de confianza", el 27% "poca confianza" y el 25% "nada de confianza", es decir, 48 a 52. Si se analizan los últimos estudios, puede observarse que su reputación ha ido creciendo: en diciembre de 2023, el mismo estudio reportaba un 41% Confianza y un 59% de desconfianza.

Los partidos políticos siguen teniendo un altísimo nivel de desconfianza: aunque habían logrado bajar sus números negativos en junio de 2025, volvieron a subirlos en diciembre, hasta alcanzar el 75% de desconfianza. En detalle, en el estudio de este mes el 5% de los encuestados manifestó tenerles "mucha confianza", el 20% "algo de confianza", el 36% "poca confianza" y el 39% "nada de confianza".

Una de las instituciones con el peor resultado fue el sindicalismo. El 5% reportó sentir "mucha confianza", el 16% "algo de confianza", 29% "poca confianza" y el 50% "nada de confianza", un desbalance de 21 a 79 por ciento. Pero su falta de popularidad no es un tema nuevo: en diciembre 2023 la desconfianza ya era del 78%, en diciembre 2024, del 77%, y en junio 2025 ya se plasmaba ese 79%.

Las organizaciones sociales, al igual que los organismos de Derechos Humanos, han logrado aumentar su reputación. Mientras que en diciembre 2023 solo el 34% de los encuestados reportaban sentir confianza frente a un 66% de desconfianza, en diciembre 2025 las personas consultadas respondieron: 13% "mucha confianza", 29% "algo de confianza", 30% "poca confianza" y 28% "nada de confianza", es decir, un balance de 42% confianza, 58% desconfianza.

El 2025 fue un año de intensa actividad electoral, por lo que también se midió la confianza en la Cámara Nacional Electoral. Los resultados de este diciembre fueron: 12% "mucha confianza", 34% "algo de confianza", 33% "poca confianza" y 21% "nada de confianza" (46% confianza, 54% desconfianza). Previo a las legislativas de octubre hubo un aumento en la desconfianza, que llegó a tocar el 60%, pero tras el triunfo del oficialismo volvió a ubicarse en valores similares a los que presentaba en diciembre 2024, cuando la desconfianza llegaba al 52%.

Por último, Equipo Mide evaluó la percepción sobre la Iglesia. El 21% respondió "mucha confianza", el 27% "algo de confianza", el 26% "poca confianza" y el 26% "nada de confianza" (48-52). El resultado parejo demuestra que en los últimos años la Iglesia recompuso su imagen, dado que en diciembre de 2022 la misma pregunta recibía un 35% de confianza frente a un 65% de desconfianza.

