La flexibilización de la legislación laboral que lleva como bandera el presidente Javier Milei está alumbrando una nueva grieta en una sociedad ya muy polarizada. Un estudio de opinión pública elaborado por la consultora Giacobbe en los últimos días de noviembre revela que las opiniones negativas le ganan a las positivas por un margen muy estrecho. El 48,9 por ciento de los argentinos, casi uno de cada dos, considera que la reforma laboral que propone el Gobierno llevará a perder empleos, o a no generar nuevos. Pero a la vez, el 48,1 por ciento de las personas encuestadas cree que el cambio en las regulaciones podría crear más empleo.



El estudio detalla que el 30,7 por ciento de los consultados se identifica con la frase "Se van a perder puestos de empleo", mientras que el 18,2 por ciento cree que no se van a generar puestos de empleo nuevos con la reforma laboral.

En la vereda de enfrente, el 36,7 por ciento de los encuestados se muestra de acuerdo con la frase "Se van a generar muchos puestos de empleo nuevos", mientras que otro 11,4 por ciento, más moderado, coincide con "Se van a generar algunos puestos de empleo nuevos".

Así, esta encuesta, realizada a 2500 personas a través de sus dispositivos móviles, confirma la polarización que ya se ve en distintos sectores de la sociedad. La Confederación General del Trabajo (CGT) denuncia "falta de voluntad" del Gobierno para negociar las reformas y se prepara para ir al choque.

En una línea aún más dura, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realiza un paro este martes en contra de la discusión del proyecto de ley. Por su parte, sectores empresarios celebran la búsqueda de reformar la normativa para alivianar los costos de contratación.

El proyecto de ley de reforma laboral propone innovaciones profundas para flexibilizar el mercado de trabajo argentino. En materia de indemnizaciones por despidos, redefine la base de cálculo con topes de tres veces el salario promedio del convenio y un piso del 67% del salario habitual, y permite a los convenios colectivos sustituirlas por fondos de cese laboral financiados por empleadores. También ajusta el artículo 212 para enfermedades y accidentes, con nuevos topes y límites en causas en trámite y modalidades de compensación según la incapacidad.

La normativa propuesta suprime las multas por trabajo no registrado y ofrece condonación de deudas, multas e intereses en el Régimen de Promoción del Empleo Registrado si las empresas blanquean todo el personal. Respecto de los juicios laborales, se propone un sistema de "costas solidarias" (es decir, a cargo del trabajador) si se considera que hay “pluspetición inexcusable” (pedir sumas que sean consideradas absurdamente altas). Finalmente, en relación con las vacaciones, el proyecto busca consagrar acuerdos individuales o colectivos para que se pueda fraccionar o extender el período.

La encuesta de Giacobbe se detiene además en la opinión pública sobre la imagen del presidente Javier Milei, también muy polarizada: la positiva supera en este momento a la negativa por menos de un punto porcentual, 47,0 a 46,1 por ciento.

Desde su asunción en diciembre de 2023, el mandatario mantuvo números altos de aprobación pública, pero también bastante altos de rechazo. Hasta agosto de 2024, la imagen positiva le ganaba a la negativa, y tras un breve traspié en ese mes, la tendencia continuó estable. Recién a mediados de este año se revirtió esa situación.

En los últimos meses, y casi por primera vez desde el comienzo de su mandato, la imagen negativa del presidente superaba a la positiva, impulsada por los escándalos de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. A comienzos de esta primavera, según muestra la encuesta, el rechazo al presidente superó los 50 puntos porcentuales, mientras que la aprobación perforó el piso de los 40. Sin embargo, esa situación ya se revirtió, y la cantidad de ciudadanos que lo aprueban y lo desaprueban vuelven a converger.

