En "QR!", Irina Hauser reveló detalles de la causa $Libra: "Había contratos que prometían acceso exclusivo a Milei"

La causa $Libra suma nuevos elementos y complejiza el escenario judicial y político. En el programa "QR!" de Canal E, la periodista Irina Hauser reveló que en el teléfono de Mauricio Novelli se encontraron documentos que podrían ser clave para entender la trama.

Según explicó, los archivos —analizados por la Justicia— incluyen contratos, borradores y acuerdos vinculados al mundo cripto, con múltiples versiones y modificaciones. “Se encontraron una enorme cantidad de papeles que, a simple vista, parecen iguales, pero tienen cambios”, detalló.

Contratos, cripto y acceso al poder

De acuerdo con Hauser, los documentos evidenciarían acuerdos entre el empresario estadounidense Hayden Davis, el propio Novelli, su socio Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, vinculado a la Comisión Nacional de Valores.

Uno de los puntos más sensibles es que esos acuerdos incluían cláusulas de exclusividad para operar en el país en el ámbito de la Web3, con un dato clave: el supuesto acceso directo al presidente Javier Milei.

“Prometían que serían los únicos con acceso al presidente y que canalizarían todas las iniciativas cripto en Argentina”, señaló la periodista.

Caso $Libra: Mauricio Novelli cobraba por ser el "abrepuertas" de Milei, según surge de pruebas en su celular

En ese esquema, Novelli aparecía como una figura central. Según la investigación, funcionaba como nexo entre empresarios del sector cripto y el Gobierno, ofreciendo vínculos y posibilidades de negocio.

Hauser indicó que distintos testimonios mencionan pedidos de dinero a cambio de reuniones o gestiones. “Algunos empresarios dijeron que les pedían plata para acceder”, explicó.

Además, se mencionaron borradores de acuerdos por cifras millonarias, incluso vinculados a un presunto “tuit tarifado”.

Pagos, eventos y funcionarios

Otro de los elementos que se suman a la causa son registros que indicarían pagos vinculados a figuras del entorno presidencial, aunque aún bajo investigación.

También se mencionó la organización de eventos cripto —como el Tech Forum— en los que la figura del Presidente era utilizada como atractivo principal.

En ese contexto, Hauser reveló que Manuel Adorni estaba previsto como orador principal en una edición del evento, y que en comunicaciones internas se lo mencionaba como “keynote speaker”.

Caso $Libra: "No son 5 millones los del lanzamiento, podrían ser 10", explica un analista cripto

Para la periodista, la causa muestra una estructura compleja, con múltiples actores y niveles de vínculo. “Es como una mamushka, se va abriendo y aparecen más capas”, graficó.

Además, advirtió sobre un punto central: la posible confusión entre lo público y lo privado en este tipo de negocios.

LB