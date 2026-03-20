Caso $Libra: "No son 5 millones los de los Milei, son 10", explica un analista cripto

Tras peritar los teléfonos de Mauricio Novelli, el joven que habría servido de intermediario entre Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures, y el presidente Javier Milei, la Justicia investiga un supuesto pago de 5 millones de dólares que el empresario norteamericano habría acordado con el entorno de la máxima figura de La Libertad Avanza para que promocionar su criptomoneda $Libra. En un extenso posteo que subió a su cuenta de X, el analista cripto Fernando Molina revela que, en realidad, la presunta cifra que recibieron los hermanos Milei "podría ser de 10 millones de dólares, no 5", como se señaló originalmente en vase al bosquejo de posible acuerdo que se halló en uno de los celulares de Novelli y cuyo detalle consta en la investigación que lleva el fiscal Eduardo Taiano.

El experto comienza recordando que, en noviembre de 2024, Davis visitó Buenos Aires y se reunió con Novelli; Manuel Terrones Godoy, su socio en la empresa “Tech Forum Argentina”; y el exasesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales; y llegaron a un acuerdo para cumplir objetivos como:

- "Asociación indirecta con el Gobierno de Argentina”.

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- “Acceso completo al Gabinete y miembros del Congreso para agilizar acuerdos y licencias”.

- “Acceso directo a Javier Milei y Karina Milei para discusiones prioritarias”.

Además, la empresa de Davis tendría “autoridad exclusiva” para los acuerdos vinculados a criptomonedas, blockchain e IA; y Kelsier Group Co. se encargaría de controlar y manejar todo lo vinculado a blockchain/Web3.

Causa $LIBRA: “Cash y ya”, los chats de Novelli que exponen compras de lujo y movimientos millonarios antes del colapso

Este acuerdo, revelado por el periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación, implicaba un pago inicial de 300.000 dólares y 250.000 dólares mensuales durante el siguiente medio año. En este punto, Molina remarca dos hechos fundamentales: “Todo estaba en la blockchain” y gran parte de ese dinero fue para Novelli, Terrones Godoy y Morales. Además, agrega que existe otra factura que firmó Pía, la hermana de Novelli, por “250 mil USDC recibidos en la cuenta CivUA en Solana”.

Factura firmada de Pía Novell

El especialista hace un rastreo del dinero, remarcando que “si uno empieza a buscar hacia atrás en estas cuentas, se puede ver una wallet multising llamada ‘Cube LATAM’ que recibió 149 mil USDC desde el exchange Coinbase (¿Hayden Davis?) y terminaría en una de las cuentas que parece estar relacionada con Terrones Godoy. Esta cuenta, también recibiría 350 mil dólares de Coinbase de nuevo el 16 de Octubre de 2024, 3 días antes del Tech Forum. Finalmente, todo este dinero terminaría en una cuenta de Bitget aún sin identificar”.

Tras dar toda esta información, Molina habla de un documento que se filtró de la Causa $Libra que hace referencia a un borrador que se encontró en el celular de Novelli sobre un supuesto acuerdo firmado con Davis que implicaría una serie de pagos:

- “1.5 M de tokens líquidos o cash como adelanto”.

- “1.5 M de tokens líquidos o cash cuando Milei anuncie a Davis/Kelsier Ventures como su asesor en Twitter”.

- “2 M cuando Milei firme el contrato de asesoría en Blockchain/AI”.

Nota encontrada en el celular de Mauricio Novelli

A continuación, Molina hace una serie de observaciones fundamentales. En primer lugar, señala que HDS2 y HDS3 son cuentas de Hayden Davis. Luego explica que no se conocen a los propietarios de las cuentas CPS10 y CPS16, pero “por sus movimientos” deduce que es una persona que es argentino o es un extranjero que vive en nuestro país.

Pagos Caso #Libra

En otro aparto, remarca que parte del dinero fue recibido por dos personas: un jubilado llamado Orlando Mellino y un divulgador del mundo cripto llamado Camilo Rodríguez Blanco, ambos imputados en la causa. Molina acota que la Comisión Investigadora confirmó que la cuenta CPS17 pertenece a Matías Mario Mudry, quien no se encuentra imputado.

El experto recuerda que el 30 de enero del año pasado, Davis se encontró con Milei y se tomaron una foto juntos, que luego compartieron en sus redes sociales. Además, el presidente afirmó que su invitado lo asesoró “sobre el impacto en blockchain e inteligencia artificial”. Tras dar ese dato, señala que “ese mismo día”, Mellino recibió del empresario norteamericano 1.007.500 de dólares. Molina añade que “uno podría suponer que esto fue parte del pago del segundo punto de la imagen del acuerdo, aunque faltarían 500 mil dólares que quizás fueron pagados en cash o en otra transacción que no conocemos. Hay muchos que aluden que los US$ 7.500 de diferencia son una supuesta comisión de una cueva de 1.5% por retirar el dinero físico”.

Orlando Mellino enviando su dinero a Ethereum

Mellino mandó ese dinero a una cuenta en Ethereum (0x819a). El experto explica que Pía Novelli y Camilo Rodríguez Blanco también interactuaron “con esa wallet de Ethereum”. Luego, habla de los dos pagos realizados el 3 de febrero: el primero por 1.991.028 de dólares; y el segundo por 2 millones de dólares, aproximadamente; acotando que “podríamos asociar uno de estos pagos de (casi) 2 millones de dólares al último punto del borrador en el celular de Novelli. Este dinero lo recibiría Camilo Rodríguez Blanco, que luego se conoció que participó en la compra de $Libra ni bien salió el token”.

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Molina recuerda que, al día siguiente que Rodríguez Blanco recibiera ese dinero, se vio a Novelli, su hermana y su madre retirando cajas de seguridad en el Banco Galicia.

En este punto, el experto se concentra en las cifras que no aparecen en la nota que encontraron en el celular de Novelli, advirtiendo que “el primero es un movimiento ya conocido: HDS3 (Hayden Davis) le envía a CPS16 otros 2 millones de dólares el 14/02/25, el día del lanzamiento de $LIBRA. Este dinero luego lo recibiría entre el 15 al 22 de Febrero Camilo Rodríguez Blanco y Matías Mario Mudry”.

Y agrega que “a la imagen del Ministerio Público Fiscal le falta un set de transacciones que ocurrieron en Febrero (post lanzamiento) y Marzo entre Hayden Davis y algún intermediario/cuevero. La cuenta CPS16 fondeó con 0.22 SOL para el gas a otra cuenta (57iK6). En criollo, CPS16 y 57iK6 tienen el mismo dueño. 57iK6 recibió 3 millones de dólares de dos cuentas diferentes fondeadas por HDS2 (Hayden Davis) que son EXBhN y DSsmr. Ese dinero finalmente terminaría en Marzo 2025 en su gran mayoría en un exchange llamado BloFin (2.6 millones de dólares) y el resto en Bitget (400 mil dólares). Se desconoce quién es el dueño de ambas cuentas por el momento”.

Envíos de dinero de Hayden Davis tras el lanzamiento de $Libra

Molina cierra su posteo remarcando que “luego del lanzamiento de $Libra, Hayden Davis siguió enviando dinero a algún intermediario por un total de 3 millones de dólares. Si sumamos todas estas transacciones y, asumiendo que los pagos del 03/02 suman 2 millones de dólares totales, estamos hablando que el total del lanzamiento de $LIBRA podría haber costado 10 millones de dólares y no solo de 5 millones de dólares como se ve en la foto truncada”.