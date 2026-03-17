“Esto agrava el cuadro”: Longobardi analizó las nuevas revelaciones del caso Libra

En su programa en NET TV, Marcelo Longobardi analizó las últimas novedades en la investigación del caso Libra, que involucra al entorno del presidente Javier Milei, y advirtió sobre la gravedad institucional de las filtraciones y la aparición de nueva documentación.

El periodista comenzó su editorial señalando que “Libra tiene novedades” y detalló que surgieron dos líneas de información a partir del avance de la causa. Según explicó: “Se han publicado dos grupos de noticias que han salido de la investigación”, vinculadas principalmente al análisis de dispositivos electrónicos.

En ese sentido, precisó que el primer eje está relacionado con los vínculos entre los involucrados: “Un conjunto de contactos telefónicos, reuniones previas al lanzamiento de Libra, durante y posterior entre el Gobierno, el presidente, Karina Milei, Driven Riender, Hayden Davis”.

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El segundo punto, según remarcó, resulta aún más delicado desde el punto de vista judicial: “Informaciones que en los teléfonos de estos tipos había contratos que sugieren prestaciones hacia el presidente Milei, contraprestaciones, aparecieron más contratos”.

De acuerdo con su análisis, estos elementos surgen directamente del trabajo pericial: “Siguen apareciendo documentos, todos derivados del peritaje al celular de Novelli”, y se suman a versiones previas que ya circulaban en la causa: “Esto se agrega a un supuesto acuerdo con la contraprestación de 5 millones de dólares”.

Longobardi también recordó el episodio en el que el propio presidente se refirió públicamente al tema: “Cuando Milei postea ese tweet promocionando la moneda Libra, lo retira y dice: ‘Hace unas horas publiqué un tweet, no estaba interiorizado en los pormenores del proyecto y decidí no seguir dando difusión’”. En ese marco, subrayó que “La información tiene relevancia”.

Filtraciones y cuestionamientos a Mahiques

Uno de los ejes centrales del editorial fue la filtración de información judicial. En ese sentido, el conductor fue categórico: “Esta filtración no solo viola la cadena de control que tiene un dato de un tribunal, sino que sugiere la idea de que ese camino de control fue adulterado”.

Sin embargo, lejos de desestimar el contenido difundido, Longobardi puso el foco en la relevancia de los documentos y cuestionó la reacción oficial.

En esa línea, apuntó contra el fiscal Juan Bautista Mahiques: “El ministro Juan Bautista Mahiques sembró esta ridícula sospecha”, y agregó: “Las cosas se chequean antes de publicar, eso puede suceder en algo no profesional, en un canal de YouTube, pero no en el Gobierno nacional”.

El rol del periodismo y el caso Volosin

Longobardi también se refirió al trabajo periodístico y defendió la publicación de la información. En ese marco, destacó el informe difundido por la abogada Natalia Volosin: “Tiene un portal que se llama ‘La Justa’, no tiene la virtud de la piedad, es impiadosa, publicó un informe terrible”.

Además, recomendó su lectura: “Les sugiero que entren al portal de La Justa y lean este informe”, y cuestionó cualquier intento de presión sobre la periodista: “Este intento de forzar a Natalia Volosin a declarar para que diga de dónde sacó la información me parece un disparate”.

También señaló que hubo preocupación en el ámbito mediático: “Hubo medios preocupados por la situación de Natalia Volosin”, y defendió el rol del periodismo: “Yo comparto este documento porque esa es la tarea periodística, más si se trata de información pública”.

Finalmente, cerró con una crítica directa al accionar judicial: “La triste intervención de Mahiques no hace otra cosa que agravar el cuadro”, y advirtió sobre el avance político del caso: “Los diputados de la comisión investigadora de Libra acusaron al presidente de ser partícipe necesario de una estafa”.

BR