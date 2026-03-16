Natalia Volosin afirmó que el fiscal Taiano dejó sin efecto su declaración en la causa $LIBRA

La abogada y analista jurídica Natalia Volosin aseguró que el fiscal federal Eduardo R. Taiano dejó sin efecto la declaración testimonial que debía prestar este martes en el marco de la causa conocida como $LIBRA.

La información fue difundida por la propia Volosin a través de su cuenta en la red social X, en la que publicó una foto de un documento judicial que, según explicó, confirma la suspensión de la citación.

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“ATENTI. Me notifican que Taiano dejó sin efecto mi declaración de mañana en $LIBRA. Espero que la misma suerte corra la infame denuncia penal que hizo Casal para apretar a mis ex colaboradores de dicha institución. Dedíquense a perseguir la corrupción. Gracias”, escribió la abogada en su publicación.

Volosin había sido convocada por el fiscal Taiano para declarar como testigo en la causa, pero finalmente la fiscalía decidió cancelar la citación.

El documento difundido

La imagen compartida por la abogada muestra una comunicación enviada desde la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 8, firmada por Taiano y dirigida a la Comisaría Vecinal 13A de la Policía de la Ciudad.

En el documento se solicita notificar a Volosin que “se ha dejado sin efecto la declaración testimonial fijada para el día 17 de marzo del corriente”.

La comunicación se enmarca en la causa 772/2025, caratulada “Javier Milei y otros s/cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública (artículo 265)”.

La Academia Nacional de Periodismo denunció persecución judicial contra Natalia Volosin por el caso $LIBRA

La investigación gira en torno a presuntos vínculos entre funcionarios del Gobierno y la promoción de la criptomoneda $LIBRA. La polémica tomó relevancia luego de que Volosin difundiera información sobre un supuesto acuerdo entre el empresario estadounidense Hayden Davis y el Ejecutivo para impulsar ese activo digital.

Tras esas revelaciones, el accionar del fiscal Taiano generó críticas en distintos ámbitos del periodismo.

El pronunciamiento de la Academia Nacional de Periodismo

En ese contexto, la Academia Nacional de Periodismo emitió recientemente un comunicado en el que expresó preocupación por lo que calificó como una “persecución judicial” contra Volosin.

La entidad, presidida por Joaquín Morales Solá, sostuvo que las medidas impulsadas por el fiscal podrían afectar el secreto profesional periodístico y reclamó el cese de acciones que, a su juicio, podrían poner en riesgo el ejercicio del periodismo de investigación.

Según el pronunciamiento, el caso también involucra la protección constitucional de las fuentes periodísticas establecida en el artículo 43 de la Constitución.

Por el momento, no trascendieron oficialmente los motivos por los cuales la fiscalía decidió dejar sin efecto la declaración testimonial de Volosin en la causa.

LB / EM