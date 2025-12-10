Causa Libra: piden el apartamiento del fiscal Taiano por "actuación deficiente" y "proteger al Gobierno"

Martín Romeo, un especialista en seguridad de proyectos blockchain y quien invirtió en la criptomoneda $LIBRA, pidió -en su calidad de querellante en la causa- la remoción del fiscal Eduardo Taiano por considerar que mantiene una “actuación deficiente” en la investigación. Romeo sostuvo que Taiano rechazó “una parte sustancial de las pruebas ofrecidas” tanto por las querellas como por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados a las que el fiscal les “restó importancia”.

Una de esas “pruebas esenciales” que Taiano habría ignorado es la que permitiría avanzar en la investigación respecto de quienes habrían actuado como intermediarios de pagos del empresario Hayden Davis, creador del token, a los traders Mauricio Novelli y Manuel Torrones Godoy: se trata de Orlando Rodolfo Mellino y Favio Camilo Rodríguez Blanco, dos presuntos “prestanombres”.

Consultado por PERFIL, el fiscal Taiano rechazó hacer comentarios sobre la presentación de Romeo y aseguró que va a contestar el planteo cuando le "corran vista”, es decir cuando se lo traslade el juez de la causa, Marcelo Martínez de Giorgi.

“A lo largo del proceso, entendemos que Taiano no habría actuado con la diligencia ni el rigor acusador que su cargo exige, inclinándose reiteradamente a favor de los planteos de la defensa mientras ignoraba y desoía sistemáticamente las solicitudes de prueba y los planteos realizados por la querella”, sostuvo Romeo en una publicación en la red social X.

Romeo, que es patrocinado por el abogado Nicolás Oszut, planteó que la continuidad de Taiano al frente de la investigación “podría poner en riesgo la búsqueda de la verdad objetiva y debilitar la posibilidad de avanzar en la atribución de responsabilidades penales en un fraude que habría afectado a más de 1.500 argentinos y cientos de miles de personas en todo el mundo”.

El escrito de recusación que presentó Oszut avanza un paso más y señala que “Taiano ha perdido la objetividad que debe tener por ser acusador público y no se encuentra dirigiendo esta investigación en búsqueda de la verdad ni protegiendo los intereses generales de la sociedad”.

“El Ministerio Público debe priorizar su vínculos con la sociedad civil antes que con el sector de gobierno dominante”, afirmó.

En octubre, Romeo pidió la detención e indagatoria de Novelli y Terrones Godoy por considerar que hay pruebas suficientes que los comprometen con una posible estafa y que idearon el lanzamiento de $LIBRA en la casa Rosada, donde mantuvieron distintas reuniones durante 2024.

Según informó Página 12, Novelli abrió dos cajas de seguridad diez días antes del lanzamiento de $LIBRA y autorizó a ingresar a su madre y su hermana, quienes el primer día hábil después del escándalo las vaciaron. En medio de la causa, cuando les estaban por congelar activos de billeteras que no se movían desde hacía varios meses, las vaciaron para eludir la medida. El fiscal Taiano rechazó la detención y por ahora no dijo nada sobre la posibilidad de indagarlos.

Cuando el episodio $LIBRA se judicializó, convivieron dos causas, una a cargo de la jueza María Servini y otra en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, donde estaba la denuncia contra la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, por presuntos sobornos. Luego las causas se unificaron, durante una subrogancia de Ariel Lijo en el juzgado de Servini.

Ahora Martínez de Giorgi tiene que definir si Taiano continúa al frente de la causa.

