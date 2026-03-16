Natalia Volosin: “Taiano ocultó 4 meses información clave para la causa $Libra”

La periodista Natalia Volosin afirmó que el fiscal Eduardo Taiano “ocultó durante cuatro meses" información clave para la causa $Libra vinculada al presunto acuerdo entre el empresario estadounidense Hayden Davis y el presidente Javier Milei para la promoción de una criptomoneda. La abogada explicó que luego de que difundió esa prueba oficial, la Justicia se vio obligada a exhibir los documentos. “Era un informe pericial que el fiscal había recibido el 17 de noviembre y que ni siquiera había sido incorporado al expediente”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190)

Natalia Volosin es una abogada, docente y periodista de investigación argentina especializada en temas de corrupción y criminalidad organizada.

La Academia Nacional de Periodismo denunció persecución judicial contra Natalia Volosin por el caso $LIBRA

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La Academia Nacional de Periodismo publicó un comunicado que manifiesta su preocupación por la situación que estás viviendo. "Volosin dio a conocer información valiosa sobre el caso $Libra y difundió el supuesto acuerdo del empresario norteamericano Hayden Davis con el presidente Javier Milei para la promoción de su criptomoneda. De la información de Volosin se desprende que el fiscal federal Eduardo Taiano retuvo indebidamente durante meses el informe que daba cuenta del supuesto contrato. Ahora Taiano pretende presionar a Volosin para conocer cómo obtuvo esa información", denunciaron. Me comunico para solidarizarme, sumarme al comunicado de la Academia y escuchar tu testimonio.

La verdad que estoy muy agradecida, muy conmovida por los apoyos. Aprovecho para agradecer a la Academia Nacional de Periodismo, a Joaquín Morales Solá, Silvia Naishtat, a todos los integrantes de la Academia, a FOPEA, que ayer también emitió un comunicado, a SIPREBA, y a infinidad de colegas y organizaciones vinculadas al periodismo, a los derechos y al cuidado de la democracia, que es lo más valioso que tenemos, que se han solidarizado conmigo. Yo realmente estoy muy agradecida y muy conmovida.

Nunca me tocó estar de este lado, siempre me tocó verlo del otro lado. Vos sabés muy bien que la historia de los hechos de corrupción en este país implica necesariamente al periodismo. Pienso en Joaquín Morales Solá en el caso de las coimas del Senado, pero también tantos colegas y periodistas argentinos y extranjeros que han permitido develar hechos de corrupción. Ahora me toca verlo del otro lado, así que a mí me honra mucho, me conmueve y estoy enormemente agradecida por todos estos apoyos.

Compartí con la audiencia qué fue lo que develaste, qué es lo que inquieta al fiscal Taiano.

Nosotros el viernes de la semana pasada, en mi medio independiente La Justa, publicamos en exclusiva parte de una prueba oficial en la causa $Libra que contenía información crucial para el avance de la causa vinculada específicamente con el presidente de la Nación. Etaba el famoso borrador que ya se venía mencionando desde hacía mucho tiempo. El primero en mencionarlo había sido Mariano Vidal, periodista de Clarín, el 22 de noviembre del año pasado, y Mariano además señala que él ha visto firmado por el presidente de la Nación este borrador que Javier Milei habría firmado con Hayden Davis. Había otro borrador entre Hayden Davis y los empresarios locales que intermediaron en ese negocio.

Había una factura, de puño y letra, firmada por Pia Novelli, la hermana de este empresario local, por 250.000 dólares a Hayden Davis, con la dirección de la billetera virtual que después los usuarios de Twitter pudieron rastrear a una transferencia que ya estaba en el informe de la comisión investigadora de Diputados. Había fotos también de estos empresarios en Dallas en el momento en el que se lanza la criptomoneda. Es una serie de informaciones muy importantes.

Yo mostré por primera vez las fotos de ese borrador que Milei habría firmado y que, en realidad, la noticia interesante para mí era que esta era la información que el fiscal Taiano tenía desde hacía cuatro meses en su poder. Es un informe que él había recibido de la DATIP, que es el organismo pericial de pericias tecnológicas de la Procuración General de la Nación, desde hacía cuatro meses, desde el 17 de noviembre, y que no había incorporado a la causa. Esto yo lo pude determinar con posterioridad, y ni siquiera lo había visto el juez. Es como si yo dijera que en una causa por un homicidio aparece el arma y el fiscal la guarda en un cajón. Taiano ocultó 4 meses información clave para la causa $Libra. Luego hubo un segundo informe que completó este primero, que también él recibió el 9 de enero de 2026, y que también tuvo guardado y que no incorporó al expediente durante dos meses, porque lo subió recién el 24 de febrero.

Y además, todos los anexos de estos dos informes periciales, que es donde están las comunicaciones, los chats, los llamados, esa nota que aparece en el teléfono de Novelli que dice que refiere que le habrían pagado a Milei 5 millones de dólares, que es la tapa de Clarín de hoy tampoco estaban siendo exhibidos a las partes. De hecho, se los negaron y estaba la causa iniciando un incidente paralelo para discutir si se los iban a mostrar o no, que podía terminar posiblemente hasta en Casación. Dentro de meses íbamos a saber si las partes y las víctimas iban a poder acceder a esa información. A raíz de la publicación que yo hice, esto fue como patear un hormiguero que terminó forzando al juez y al fiscal a terminar de exhibirles a las partes la información que ahora está en la tapa de todos los diarios.

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¿Consideraste al juez también parte de este retraso?

No. Yo no soy fan de Marcelo Martínez de Giorgi, basta con leer lo que he publicado a lo largo de mi vida, pero quiero ser siempre objetiva. Yo no veo elementos que me permitan pensar que el juez de la causa también participaba de estas maniobras. Más bien, por el contrario, yo creo que el juez ha sido mantenido en la oscuridad por parte del fiscal, lo cual es muy extraño, porque en realidad el que debe mantener la imparcialidad es el juez. El fiscal ejerce la acción penal pública en representación de los ciudadanos argentinos y lo que hace es perseguir delitos. Tiene que ser objetivo, pero no imparcial, cosa que no ha sido. Entonces, en realidad quien ha cajoneado estos elementos, no una sino dos veces, ha sido el fiscal Taiano.

¿A qué lo atribuís?

Habría que preguntárselo a él. Yo mañana tengo que declarar en Comodoro Py. A todo esto, la reacción de Taiano, lejos de dar explicaciones, ha sido citarme a mí a declaración testimonial y de una manera además muy particular y de mucho hostigamiento, además de otros hostigamientos paralelos que están produciéndose en el seno de la Procuración General de la Nación sobre trabajadores que solían ser colaboradores míos durante mi paso por esa institución.

Habría que preguntárselo a Taiano, pero si vos me preguntás a mí, bueno, este fiscal tiene una historia. Todos quienes tenemos más de 20, 30 o 40 años en este país sabemos quién es Taiano. Para la audiencia: Eduardo Taiano es el mismo fiscal que en la época de los Kirchner decidió no apelar sobreseimientos exprés por enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina Kirchner, no una vez, no dos veces, sino tres veces. En una de cuyas ocasiones se hizo saber de manera un poco extraña que le habían secuestrado un hijo, que es el mismo hijo que también terminó ahora trabajando para el gobierno de Milei y que también tiene sociedades. Yo lo revelé también hace varias semanas en mi medio La Justa: el hijo del fiscal Taiano tiene sociedades offshore con el círculo íntimo de Cristian Ritondo y la causa por enriquecimiento ilícito de Cristian Ritondo la tiene el fiscal Eduardo Taiano. Todo es escandaloso.

En esa responsabilidad que le cabe a la Justicia de cajonear temas, vos decías que sería equivalente a que en un asesinato se encuentre el arma y se la guarde en un cajón, ¿le cabe también a los medios que no lo publican? Lo que trascendió este sábado lo publicaron todos los medios, pero casualmente no lo publicó Infobae, por ejemplo.

¿Qué decirte, Jorge? A mí me apena mucho. Yo tengo un cariño personal por Daniel Hadad, porque en su momento a mí me dio una oportunidad de trabajar y porque en ese momento Infobae para mí era un medio de excelencia Y plural. Escribíamos todos con distintas ideologías y pertenencias políticas o militancias feministas, no feministas, más de izquierda, más de derecha. Era un medio realmente plural. Yo lamento mucho ver en lo que han convertido a Infobae. Lamento además por mis compañeros y compañeras que trabajan en ese medio y que deben sentirse realmente muy incómodos. Es el único medio argentino que no habla de este tema, que esconde el tema. Bueno, ahí ya la responsabilidad es más bien ética y de la conciencia de cada uno.

Un mensaje de Mauricio Novelli sugiere que manejaba el teléfono de Javier Milei: “Le voy a agarrar el cel para darle RT”

Vuelvo con el tema de cajonear los temas. Lo mismo sucedió en el gobierno de Néstor Kirchner. La mayoría de los medios tampoco publicaban nada del enriquecimiento ilícito de Néstor Kirchner.

Por supuesto, porque es la historia de este país. Entonces, a mí me parece que esto tiene que ser un punto de inflexión. Yo quiero aprovechar esto para eso. La causa $Libra va y viene, los gobiernos pasan, la corrupción va a continuar y escándalos habrá siempre. Lo que tenemos que poder lograr es cambiar estructuralmente las instituciones que tienen que prevenir, controlar e informar a la ciudadanía, entre ellas el periodismo, pero muy especialmente el Poder Judicial.

Después no nos rasguemos las vestiduras, porque esto el fiscal Taiano viene haciendo desde que comenzó en su función. Es un fiscal sin concurso que, si no estuviera ahí porque alguien le hizo un favor, estaría poniendo sellos en una oficina municipal y que tiene actuaciones cobardes múltiples a lo largo de su vida. Y sin embargo, en algunas otras actuaciones, cuando conviene a algún sector político, es ensalzado como lo fue en su momento el impresentable de Claudio Bonadio, como si fuera el Superman que se pone la capa para luchar contra la corrupción. Ninguno de estos sujetos puede luchar contra la corrupción, con honrosas excepciones, como por ejemplo el caso del fiscal Carlos Rívolo, conocido como "El Negro" Rívolo, un tipo que ha trabajado bien siempre, y algunos otros también jueces y juezas. No es que todo el Poder Judicial sea esto, pero bueno, para que justamente no empañen todo, alguien tiene que accionar.

Ahora, el procurador interino Casal, Eduardo Casal, que hace ocho años que es interino, lejos de accionar en relación a Taiano, ni siquiera lo proveyó, a pesar de que se le hizo una presentación. Un diputado de la Nación que lo denunció y pidió un sumario disciplinario. Yo creo que hizo el asado del sábado con la presentación que hizo el diputado Esteban Paulón. Y lejos de eso, a lo que se ha dedicado durante todos estos días es a perseguir a mis excolaboradores. Esto también hay que decirlo.

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