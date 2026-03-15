Un mensaje de Mauricio Novelli sugiere que manejaba el teléfono de Javier Milei: “Le voy a agarrar el cel para darle RT”

El vínculo entre Mauricio Novelli y Javier Milei era de extrema confianza, al punto que el joven se jactaba de poder manejar el teléfono del Presidente. El dato surge del peritaje al celular del trader en la causa que investiga el escándalo $Libra. Las fechas y una publicación de septiembre de 2024 del Tech Forum, el evento en el que se cruzaron buena parte de los personajes de esta historia, son elementos que le dan verosimilitud a sus dichos.

$LIBRA: Milei, ante la mayor amenaza

El escándalo $Libra volvió a estar en el centro de atención luego de que se comenzó a difundir el análisis que realizaron los expertos informáticos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal (MPF) al dispositivo del trader. Martín Romeo es un especialista en criptomonedas que fue estafado con la compra de la memecoin y se presentó en el expediente como querellante junto con el dirigente radical Agustín Rombolá y el abogado Nicolás Oszust.

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El equipo todavía no terminó de analizar las más de mil páginas que tiene el peritaje. Sin embargo, comenzaron a encontrar datos reveladores: “Siempre circuló el rumor de que Novelli le escribía los tuits a Milei. Con este mensaje se confirma”, aseguró a PERFIL Rombolá.

Novelli y la charla sobre la cuenta de X de Milei

Los chats a los que hace referencia Rombolá, y a los que tuvo acceso PERFIL, sucedieron entre el 16 y el 17 de septiembre de 2024 en un grupo administrado por Novelli (“Mau”). En el extracto peritado, los integrantes aparecen con los siguientes nombres: “Tomi”, “Ariel Kmanus”, “Sergio Crypto City” y “Mapi”.

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En los mensajes se puede advertir que el 16, a las 19:15, el grupo estaba coordinando el anuncio en redes de una actividad con Milei (presuntamente el Tech Forum). Novelli le contó a sus interlocutores que al día siguiente iba a ir a Casa Rosada y les dijo que le iba a agarrar el celular al presidente para “darle RT” (retuit).

Sergio Crypto City: Chicos, necesito el post como main speaker de Javier.

Mapi: Tomi necesitamos esto asap (sic)

Sergio Crypto City: Estaría bueno una imagen de él, en una conferencia con público, tiene que ser un post épico.

Mau: Todo esto Tomi porque mañana veo a Milei. Y le voy a agarrar el cel para darle RT.

Tomi: Ok.

Los movimientos de Novelli, el “tuitero” de Milei

Heavy user de redes sociales, Milei siempre sostuvo que el joven Iñaki Gutiérrez administra sus cuentas de Instagram y TikTok, pero que es él quien se encarga de X. Al parecer, no siempre solo.

La conversación de Novelli se corresponde con una publicación del 17 de septiembre en la cuenta @TechForumAR, el evento cripto organizado por el trader y sus socios. En inglés, a las 13:51, publicaron: “Nos sentimos profundamente honrados de anunciar la participación del presidente de la República Argentina, Javier Milei, en Tech Forum. Su visión está impulsando a la Argentina hacia un liderazgo tecnológico global”.

Dos horas después, a las 15:56, Novelli retomó la conversación en el grupo de WhatsApp y le hizo saber a sus interlocutores que todo había salido bien. ¿Que le agarró el celular para dar RT, como había dicho el día anterior?

Mau: Listo. Objetivo cumplido. Ahora a mostrarle a todos. Y que la chupen bien chupada.

En un mensaje siguiente, Novelli aseguró “a ver si vuelven a dudar de nosotros”, sin decir a quién hacía referencia. Agregó: “HDRMP” y siguió: “Es más, el viernes me saco una foto con él dándole un beso”.

Las respuestas de Sergio Crypto City advierten el tono descontracturado.

Sergio Crypto City: Me voy a poner celoso”

Mau: Y… con él puedo hablar de minas por lo menos.

Sergio Crypto City: Si se puede llamar minas eso.

Con quiénes hablaba Novelli

Por su número de teléfono, “Sergio Crypto City” es Sergio Morales, socio de Novelli, quien renunció a su cargo como asesor en la Comisión Nacional de Valores (CNV) cuando estalló el escándalo. Es uno de los hombres investigados por la Justicia.

“Mapi” es María Pía Novelli, la hermana del trader. Su nombre se hizo conocido cuando un informe de la División Lavado de Activos de la Policía Federal reveló, en mayo de 2025, que el primer día hábil después de que estallara la criptoestafa se acercó junto a su madre, María Alicia Rafaele, a una sucursal del Banco Galicia y se llevó todo lo que había en dos cajas del empresario. La joven también fue noticia en enero, cuando se descubrieron facturas a su nombre en un allanamiento a Varianza SA, una de las empresas de José Luis Espert.

Milei contra las cuerdas: un hallazgo en el celular de Novelli confirmaría un pacto por US$5 millones para promocionar $LIBRA

“Kmanus” es el apodo con el que se conoce en el universo digital a Manuel Terrones Godoy, otro socio de Novelli que también está investigado por la Justicia por el caso $Libra. No está claro si es el mismo, ya que en el celular del trader está agendado como Ariel.

En la trama sí hay un “Ariel”: Ariel Parkinson, que se presentaba como COO de Tech Forum, aunque no está confirmado que sea el integrante del grupo de WhatsApp. Por último, “Tomás” no fue identificado aún por la querella.

Las pistas sobre los supuestos 5 millones de dólares

Rombolá aseguró que en los últimos días hubo “filtraciones de todo tipo” y que “se difundieron tanto noticias falsas como verdaderas. En el celular de Novelli había conversaciones de WhatsApp, notas del trader, imágenes y fotos. Uno de los hallazgos fue un escrito muy similar al pedido de disculpas que intentó hacer Milei luego de que explotara el escándalo. ¿Se lo redactó el trader?

"Se cree que el primer tuit, el del 14 de febrero, lo redactó Novelli y que Milei copió y pego. El lanzamiento fue en inglés y se sabe que el presidente no habla inglés. Además, tenía un link y es muy difícil escribir más de 30 caracteres alfanuméricos", contó Rombolá. En el dispositivo del trader también había otro texto que intentaba explicar lo sucedido. "Imaginamos que ese también lo redactó Novelli, que se lo envió a Santiago Caputo o a alguien del equipo de comunicación. Ellos le hicieron algunos agregados, como el insulto a las 'ratas', pero mantuvo la misma esencia del original", agregó.

Caso $LIBRA: un peritaje detectó llamadas entre Milei, Karina y Santiago Caputo con Mauricio Novelli

El análisis del dispositivo permitió confirmar que hubo una gran cantidad de llamadas entre Novelli, Milei y Karina Milei antes, durante y luego de la publicación del tuit. El trader en ese momento se encontraba en Estados Unidos y también se pudo saber que habló con el asesor presidencial Caputo y con el extitular de Nucleoeléctrica Argenetina, el amigo del presidente Demian Reidel.

De todos los datos, el que más impacto tuvo fue el presunto acuerdo por US$5 millones por el apoyo del presidente Milei al proyecto $Libra. El documento apareció entre las notas que Novelli redactó en su teléfono y que luego intentó borrar.

“Los que estamos involucrados queremos ser responsables y no vamos a ir un paso más adelante que el lamentable fiscal de la causa. Es una nota en el iPhone, una información que requiere una investigación ulterior. Puede ser un diario íntimo en el que expone sus deseos personales u otra cosa”, subrayó Rombolá. Sin embargo, advirtió que hay una serie de indicios más que llamativos.

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La nota de Novelli decía: “Hola amigos, este es el acuerdo final discutido con H. (que sería Hayden Davis).”$1,5 M de tokens líquidos o cash como adelanto. $1,5M de tokens líquidos o cash = Milei anuncia en Twitter que su asesor es Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis. $2M en tokens o cash = contrato firmado en persona con Milei por asesoría en blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei y revisión con Javier y Karina”.

Según Rombolá el contenido de la nota, revelada por El Destape, hace presumir que es creíble. “De mínima, tiene cuatro patas, cola y ladra”, bromeó el dirigente y señaló que el 30 de enero de 2025 Milei se reunió con Davis en Casa Rosada y luego anunció en su cuenta de X que el estadounidense lo iba a asesorar en temas cripto (primera parte de la nota).

Además, en el celular de Novelli también se encontró un borrador del presunto “acuerdo confidencial” que habrían firmado el 30 de enero de 2025 Milei y Novelli (la segunda parte de la nota). El joven trader intentó borrar ese documento, pero los peritos lo recuperaron.

Según Rombolá, las nuevas informaciones resultan valiosas para la investigación, pero se quejó por la actuación del fiscal Eduardo Taiano. El dirigente lo hizo responsable de la demora con la que se realizó el peritaje: “Lo que pasa es que, en esta causa, Taiano es el abogado defensor de Milei en la causa. A esta altura debería ser denunciado por encubrimiento. Ya no alcanza con la recusación. En este tipo de delitos los segundos son fundamentales”, sostuvo.

GL / EM

