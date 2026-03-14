Milei contra las cuerdas: un hallazgo en el celular de Novelli confirmaría un pacto por US$5 millones para promocionar $LIBRA

La causa judicial que investiga el escándalo de la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo elemento en las últimas horas. Durante el peritaje del celular del empresario Mauricio Novelli, los investigadores encontraron un documento que habla de un supuesto acuerdo por 5 millones de dólares vinculado al respaldo público del presidente Javier Milei al proyecto.

El archivo estaba guardado en el bloc de notas del iPhone de Novelli, señalado en el expediente como uno de los intermediarios entre los impulsores de la criptomoneda y el entorno del mandatario.

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Según el contenido del documento, el acuerdo contemplaba tres pagos que en total sumaban US$5 millones. El esquema incluía un adelanto de US$1,5 millones, otro pago por el mismo monto asociado a la promoción del token en redes sociales y un desembolso final de US$2 millones ligado a la firma de un contrato posterior.

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El texto está redactado en inglés y habría sido creado el 11 de febrero de 2025 a las 20:05. Tres días antes del viernes 14 en el que el Presidente publicó su mensaje en X promocionando la criptomoneda.

Ese posteo había provocado una suba inmediata del precio del activo digital y, poco después, un derrumbe abrupto que dejó pérdidas millonarias para muchos inversores. A partir de ese episodio comenzaron las denuncias penales que dieron origen a la causa.

"Hola chicos. Este es el acuerdo final tal como lo discutimos con H", anuncia el texto. Para los investigadores, “H” podría tratarse del empresario estadounidense Hayden Davis, uno de los impulsores del proyecto cripto y quien mantuvo reuniones con el Presidente antes del lanzamiento del token.

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"$1.5M de tokens o cash como pago adelantado. $1.5 millones en tokens o cash - Milei anuncia en Twitter como su asesor a Hayden Davis/Kelsien/familia Davis", son los dos primeros puntos.

Por último, aparece un pago de $2M, también en tokens o cash, acompañado del siguiente comentario: "Contrato firmado en persona por Milei para la asesoría de Blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei y una revisión con Javier y Karina sobre estos dos cuatrimestres".

En las últimas horas también apareció un segundo documento. Se trata de una nota escrita en español en la que se bosqueja un posible mensaje público pensado para intentar contener el escándalo.

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"Esto es lo que quiero para el tweet. Esto es lo único que nos salva a él, a mí y a nosotros", comienza esa nota.

"Quiero aclarar que apoyo plenamente la visión de la moneda Libra. Me reuní personalmente con todos los involucrados y les expresé mi apoyo a sus objetivos. Si bien no tengo ningún interés financiero en el proyecto, confío en las personas que lo respaldan", alcanza a leerse en ese documento.

Luego continúa: "No estoy muy versado en memecoins, y cuando mis oponentes políticos comenzaron acusarme falsamente de estar...". Por el tono del texto, la mención a sus opositores y la insistencia en que no tenía conocimiento sobre memecoins, todo indica que se trataba de una narrativa pensada para que Javier Milei la difundiera en sus redes sociales o la retomara en la entrevista que tenía prevista al día siguiente con Jonathan Viale.

Qué analiza ahora la Justicia

En paralelo al hallazgo del documento, la Justicia avanza con el análisis de las comunicaciones que estaban almacenadas en el teléfono de Novelli.

Los peritos revisan registros de llamadas, mensajes y chats para reconstruir los contactos que existieron en los días previos y posteriores al lanzamiento de $LIBRA. El objetivo es determinar qué tipo de vínculo hubo entre los desarrolladores del proyecto y el entorno presidencial.

El análisis del teléfono del criptolobista también arrojó información sobre el clima que rodeó las semanas previas al lanzamiento del token. Según publicó el medio El Destape, en los mensajes aparecen referencias a la buena racha que atravesaba Mauricio Novelli en los días en que tenía acceso a la Casa Rosada.

Entre el material figura un audio que envió a un amigo el 31 de enero, donde hablaba de dificultades para conseguir financiamiento. “Tuve que meter el gol de último minuto para salvar las papas, como siempre”, se jactó. Ese mismo día el empresario Hayden Davis estaba en Argentina, después de haber firmado la jornada anterior un acuerdo con Javier Milei.

También aparecen mensajes en los que organiza un festejo tras dos días de reuniones con el Presidente y con Karina Milei. “Amigo. ¿Tenés contacto de África, para que me traten bien? Pienso gastar ja”, escribió. En otro intercambio celebraba el cierre de un negocio. "Cerré un deal tremendo. Quiero festejar”, contó.

“Cerramos lo que te dije el otro día. Financiamiento para tech. Sin sponsors”, agregó en otra conversación. “Ufff un privado?”, le respondió su interlocutor. “Yesssss”, confirmó Novelli.

Las conversaciones estaban vinculadas a las gestiones para el Tech Forum 2, un evento previsto para los primeros días de abril. Según señalaron fuentes al tanto de esas negociaciones, en el celular de Manuel Terrones Godoy figuraba como confirmada la participación de dos oradores: el presidente Milei y el entonces vocero presidencial Manuel Adorni, hoy jefe de Gabinete.

“Milei llamó ocho veces a Novelli el día del lanzamiento de $LIBRA”, revelaron en el programa “QR!”

Novelli también tuvo un rol central durante la noche en que estalló el criptoescándalo, el 14 de febrero de 2025. En ese momento se encontraba en Dallas, en el hotel Ritz-Carlton Las Colinas, dentro de un salón alquilado por Davis para el lanzamiento del proyecto. Desde allí mantuvo comunicaciones tanto con Buenos Aires como con contactos en Asia.

Durante ese fin de semana su teléfono registró cerca de 200 llamadas, de acuerdo con los peritajes realizados por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación.

Ese informe revela, por ejemplo, que en los minutos previos al lanzamiento de $LIBRA mantuvo comunicaciones telefónicas con Karina Milei y con el propio Presidente. Con Javier Milei habló inmediatamente después del posteo que promocionó el token, publicado a las 19:01:22.

Cuando el escándalo comenzó a crecer en redes sociales, cerca de las 23 inició una serie de contactos con el asesor presidencial Santiago Caputo, un diálogo que se extendió durante el sábado y el domingo. Caputo fue quien intervino en la gestión de la crisis. Solo ese fin de semana hubo 13 llamadas entre ambos.

Mientras las revelaciones del contenido de su celular se multiplicaban este sábado 14 por la tarde, Novelli se mostraba distendido en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram compartió fotos jugando al básquet o cenando una hamburguesa. "Arrancar la dieta el lunes, no?", le preguntó a sus seguidores.

RG