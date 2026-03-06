El constitucionalista Andrés Gil Domínguez analizó el cambio en el Ministerio de Justicia y aseguró que el Gobierno tiene “objetivos inmediatos y mediatos” con la designación de Juan Bautista Mahiques. Según planteó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), entre las metas más urgentes del oficialismo está “tratar de lograr el cierre de las causas penales que le preocupan a Javier Milei”, entre ellas “la causa Libra y la causa Andis”, además de “cerrar la posibilidad de que otras causas puedan eventualmente desarrollarse en el futuro”.

Andrés Gil Domínguez es un reconocido abogado constitucionalista, doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, director académico de programas de posgrado en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. Ha publicado numerosos libros y artículos académicos. Su obra se centra principalmente en el derecho constitucional, los derechos humanos y el impacto de las nuevas tecnologías en el ámbito jurídico.

Hubo ayer el cambio de ministro de Justicia. Me gustaría una reflexión general suya sobre qué significa el perfil del elegido, el perfil del excluido. Acabamos de dar la noticia, además, de que el número dos del Ministerio de Justicia, Sebastián Amerio, acaba de ser nombrado en otro puesto importante dentro del gobierno. ¿Usted tiene una reflexión general sobre los cambios que se produjeron en el Ejecutivo en el área de Justicia?

Me parece que, en primer lugar, uno tiene que destacar que el nuevo ministro de Justicia es alguien que nació, se formó, se desarrolló y ejerce dentro de lo que uno puede denominar la casta judicial, descriptivamente hablando. Este gobierno que venía a combatir la casta, en sentido general, en este aspecto ha terminado abrazando a la casta judicial, a un representante de este universo tan particular. Me parece que el gobierno tiene objetivos inmediatos con esta designación y objetivos mediatos.

El primer objetivo inmediato es tratar de lograr el cierre de las causas penales que le preocupan a Javier Milei: la causa Libra, la causa Andis y también, de alguna manera, cerrar la posibilidad de que otras causas puedan eventualmente, en un futuro, desarrollarse. El otro objetivo inmediato es cerrar el frente con la AFA. Porque viene el Mundial, el Mundial es un hecho político y deportivo muy importante, y me parece que el gobierno no quiere tener este frente abierto con la AFA.

Y en lo mediato me parece que, con esta designación, lo que ya busca el gobierno de Milei es, a través del mecanismo de designación de jueces frente a tantas vacantes, lograr extender su predominio hegemónico al ámbito del Poder Judicial, en donde los resultados y los efectos, a diferencia de lo que sucede con los otros poderes que son electorales, al tener designaciones hasta los 75 años, se concreta o se fortalece un poder hegemónico que trasciende lo electoral y se puede mantener en el tiempo. Me parece que esos son los objetivos inmediatos y mediatos por los cuales este gobierno cerró trato, un gran abrazo con la casta judicial en su máxima expresión.

¿Cuál es su visión respecto del significante casta? Porque para Milei se lo utiliza con sentido peyorativo. Ahora, resulta también razonable que cualquier burocracia estatal requiere años de experiencia y cierta formación. Siempre destacamos el Politécnico de París en la formación de los cuadros burocráticos de la administración francesa. ¿Hasta qué punto el hecho de que se apele a personas que tienen una historia, una trayectoria dentro de una actividad, no fue una crítica equivocada por parte del presidente? Independientemente de que se elija a la persona correcta o incorrecta, yo confiaría en que hubiera un ministro de Justicia que realmente tuviera experiencia en la Justicia.

Por eso yo lo utilicé en términos descriptivos, no en términos valorativos de descalificación. Entonces, ahí es una persona que ha desarrollado toda su carrera dentro del ámbito del Poder Judicial, desde los cargos más bajos hasta los cargos más altos. Con lo cual es parte del engranaje o de la burocracia judicial.

Lo que pasa es que este gobierno gana las elecciones y todavía mantiene un discurso en ciertos sectores de que esto que yo coincido, que los cuadros formados en la administración no es prescriptivo, trabajar toda la vida en el Estado no es prescriptivo, hacer una carrera en el Poder Judicial no es peyorativo, no es algo disvalioso, pero este gobierno lo tomó como un elemento central de su discurso para ganar la elección presidencial y para mantenerse en estos años en el poder.

Que todo eso que nosotros consideramos valioso, que es las personas formadas en el ámbito estatal a través del desarrollo de una trayectoria, para este gobierno siempre fue peyorativo. Era algo que la sociedad quería que se viniese a desterrar. Bueno, indudablemente no es posible, o habrá entendido el presidente que hay castas buenas y hay castas malas. Cuando le conviene la casta, la toma, y seguirá criticando a una casta hipotética, una casta filosófica. Porque cuando ha necesitado dar un giro, me parece que ha buscado un giro de una mayor eficiencia en el cerramiento de las relaciones del Ejecutivo con la Justicia.

Entonces, ¿a dónde fue? Y fue a la casta: a una persona formada durante toda su vida en el ámbito del Poder Judicial. Contradiciendo esto de que “yo la casta la vengo a desterrar", me parece que es disvalioso que la casta pueda cumplir funciones en el ámbito de la administración pública o en el ámbito de la Justicia.

También parece que empiezan a preocupar al gobierno, ya en el desgaste propio de los años de ejercicio del poder, causas que se le van acumulando. Como el caso de Libra, por ejemplo, entre otros, el de Andis. Entonces, al mismo tiempo empieza a mirar a la Justicia con una preocupación propia de ser el mismo “casta”. O sea, empieza a tomar conciencia de las preocupaciones propias de lo que es el ejercicio del cargo que están ocupando, ¿no?

Me parece que empieza a tomar conciencia de las preocupaciones actuales y las preocupaciones futuras, cuando eventualmente no esté en el ejercicio del poder. Por eso está importante, para un proyecto hegemónico como el actual, tratar de blindar el Poder Judicial. Por eso me imagino que las designaciones van a ser designaciones muy estudiadas, muy razonadas, aun en el marco de ternas elevadas. Porque lo que sucede es que cada persona que deja el gobierno, que cuando gobernó nunca fue investigada ni fue molestada, después, cuando deja el poder, en algunos casos está enjuiciada y condenada, y no está cumpliendo una condena.

Entonces me parece que esa es la idea a futuro: conformar o consolidar este proyecto hegemónico. Y el lugar que todavía no habían tocado, no lo habían mirado, es el Poder Judicial.

Con el ministro de Justicia anterior y con la estructura, parece que no les había funcionado. Entonces están buscando a alguien del riñón, para no nombrar de vuelta a la casta, del Poder Judicial, con vínculos con operadores que ya son fiables y que tienen muchos años en esto, como para en lo mediato consolidar el proyecto hegemónico teniendo un Poder Judicial federal, que es el que controla al Poder Ejecutivo, que trascienda un eventual mandato, que trascienda una eventual estancia de poder.

Y allí hay dos dimensiones. Por un lado está la dimensión de aquellos poquísimos cargos que requieren dos tercios de los senadores, que es el procurador general y los miembros de la Corte. Y luego lo que requiere sí la mayoría simple del total de los miembros del Senado, que son "simplemente" estos 200 cargos de jueces que están vacantes. Usted, ¿a cuál de ambos le asigna la importancia de estar preocupado por el futuro? ¿O simplemente aquellos que tienen que ver con Comodoro Py, Cámara de Casación y Corte Suprema?

Me parece que a ambos. Pero que es más fácil, por una cuestión del mecanismo constitucional de mayorías, poder acceder hoy con menos acuerdos a la designación de los jueces federales de primera instancia y de cámara. Especialmente que hay un par de lugares en Comodoro Py. La Justicia argentina se divide en la Justicia argentina por un lado y Comodoro Py por el otro, como dos ámbitos distintos. Son la misma ley, es el mismo código, pero son dos justicias distintas.

Por la incidencia que tiene Comodoro Py en lo que son las investigaciones y el control penal de quien ejerce el Poder Ejecutivo y quien ejerce la administración pública, especialmente en el ámbito del Poder Ejecutivo, tiene una incidencia muy grande. Me parece que eso va a ser uno de los primeros lugares en donde van a tratar de poder designar a personas que estén dentro de esta concepción de modelo hegemónico. Después pueden cambiar. Hemos visto muchos ejemplos de que han llegado con el aval del kirchnerismo y ahora acompañan la idea del gobierno libertario. Pueden cambiar.

Pero me parece que el proyecto va a ser ese: tratar de, con una mayoría simple en el Senado, que no requiere tantos acuerdos, poder cubrir todos estos cargos con jueces y juezas que tengan, en principio, una vocación de acompañar este proyecto hegemónico.

