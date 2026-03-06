Milei habló de su retiro de la política y aclaró que a él no se lo van a "llevar puesto como a Macri"

El presidente Javier Milei aseguró que se retirará de la política si logra un segundo mandato, prometiendo que “después del año 2031, no me ven más el pelo”; también afirmó, apuntando contra la oposición, que, mientras esté a cargo del Ejecutivo “no me van a llevar puesto como a (Mauricio) Macri”.

Estas declaraciones forman parte del reportaje que Luis Majul le hizo al máximo referente de La Libertad Avanza (LLA) para su programa “La Cornisa”, de LN+, que se transmitirá completo el próximo domingo 8 de marzo, del que se conoció un breve resumen hoy, con algunas de sus frases más destacadas.

Durante la charla, el mandatario también habló de la denuncia de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y su hombre de confianza, el tesorero Pablo Toviggino, por presunta evasión impositiva y retención de aportes, remarcando que “si son culpables, tienen que pagar”.

El presidente además llamó “prebendario y extorsionador” a Javier Madanes Quintanilla, el empresario accionista de Aluar (Aluminio Argentino) y titular de la fábrica de neumáticos FATE, que cerró sus puertas a mediados del mes pasado, despidiendo a 900 empleados, aproximadamente.

Milei también se refirió al polémico tuit de la vicepresidenta Victoria Villarruel asegurando que el Ejecutivo busca su renuncia. “Es mentira. No quiero la renuncia de Villarruel”, dijo el mandatario.

Varios de estos temas ya habían sido tratados por el mandatario el domingo pasado, en una extensa entrevista que le concedió también a LN+.

La entrevista que Milei le dio a Luis Majul, José Del Rio, Luis Majul y Cristina Pérez en LN+

Tras finalizar su discurso de apertura de sesiones en el Congreso, Javier Milei le dio una entrevista exclusiva a José Del Rio, Luis Majul y Cristina Pérez en LN+, donde comenzó hablando de los fuertes cruces que acababa de tener con los diputados de Unión por la Patria (UxP).

“Le contesté a la banca kirchnerista porque son la combinación de groseros e ignorantes: no solo que gritan mientras uno habla, tratando de generar todo tipo de situaciones anómalas, sino que las cosas que dicen son de una brutalidad tan grande que uno no se las puede dejar pasar”, afirmó el mandatario el pasado 1 de marzo.

A continuación, Pérez le consultó por un tema sensible: “En forma velada, y no tanto, sugirió que recibió amenazas de grupos empresarios, ¿piensa realizar alguna denuncia en la justicia al respecto?”. Milei se sinceró: “No, porque eso no está documentado fácticamente, pero, a ver, el caso de la amenaza de Madanes fue evidente, y además tiró después de años de tener problemas de FATE y usando a los trabajadores de escudos humanos, para negociar prebendas, protecciones y demás, como nosotros nos negamos a eso, agarró y tiró 920 trabajadores a la calle. Y lo hizo justo el día anterior que se iba a tratar la ley laboral. Eso es un comportamiento extorsivo propio e los empresarios prebendarios argentinos”.

Majul entonces le preguntó: “¿Por qué tituló a su discurso ‘La moral como política de estado’?”. El presidente respondió: “Porque nosotros creemos que la política debe estar diseñada en términos morales. El utilitarismo político, que en su versión más radicalizada es el populismo, que nos ha hecho tanto daño, o usar la eficiencia económica y tratar de justificar cosas injustificables, nosotros creemos que el accionar de la política tiene que estar guiado por la justicia y ser justo, respetar el derecho a la vida; no debe haber agresión. Nosotros nos basamos en esos valores para el diseño de las políticas”.

Para luego sumar: “Dediqué todo un apartado a la discusión del proteccionismo porque es una política que es, básicamente, es moralmente incorrecta: si me gano mi dinero honestamente, ¿por qué no lo puedo gastar en lo que yo tenga ganas? Y le aparece el gobierno y le crea aranceles enormes, le arma una pared y usted no puede comprar otras cosas, ahí hay violencia. Y como de eso se beneficia un empresario, se reparte el beneficio el empresario y el político. Y eso es inmoral".

Por las dudas, aclaró: "Además, es falso que abrir la economía genera desempleo. A nosotros cerrarnos al mundo nos hizo pobres, todo lo contrario de lo que dice esta gente. Ganan todos, quienes pierden son los políticos corruptos que defienden estas políticas y los empresarios corruptos”.

Con respecto a la liberación de Nahuel Gallo, el gendarme argentino que pasó más de 400 días detenido ilegalmente en Venezuela y finalmente regresó a nuestro país gracias, supuestamente, a una gestión de AFA, el mandatario reconoció: “Era una tragedia que nuestro gendarme estuviera secuestrado. Ahora, si vuelve por el motivo que fuera, ya sea por la gestión de Estados Unidos e Italia o el vehículo que haya puesto a disposición otra persona o lo que sea, bienvenido. Acá lo importante es que Nahuel Gallo vuelva a estar con nosotros, lo demás son cuestiones de vigesimoquinto orden”.

En ese punto, Pérez le preguntó por los supuestos casos de corrupción en los que estaría involucrado “Chiqui” Tapia, el máximo referente de la AFA, y Milei afirmó: “Es Alí-Foreman. Foreman se noqueó solo. Las cosas que veo es que cada cosa que hace se ensucia más a sí mismo”.

Luego la periodista le consultó por su posible reelección. El mandatario decidió sincerarse: “Lo que me va a llevar a si puedo ser reelecto o no, es un buen gobierno, no los que están del otro. Si yo hago un buen gobierno, las cosas vendrán solas. No pienso en términos de con quien voy a competir. Mi competencia es hacer grande la Argentina nuevamente, no otro político”.

