Nahuel Gallo, tras estar 448 días preso en Venezuela, remarcó que "el Rodeo 1 es un lugar de tortura"

Nahuel Gallo fue liberado tras estar 448 días detenido ilegalmente en Venezuela y, tras regresar a nuestro país, dio una conferencia de prensa confesando que tiene “escasa información” de lo que pasó durante su cautiverio, remarcando que se encuentra “bien de salud, gracias a Dios. Estoy pasando por un momento de estudios y tratando de reinsertarme en la sociedad”, y denunciando que el Rodeo 1, donde estuvo preso, "es un lugar de bastante tortura psicológica".

El gendarme comenzó reconociendo que “me han hecho saber desde el Estado venezolano que el Estado argentino había pedido por mí. Éramos de 35 nacionalidades, y el único al que tuvieron muy presente porque me han pedido fue a mí. El Rodeo 1 no es un lugar muy bueno, sino de bastante tortura psicológica, no muy grata para contarla en estos momentos. Hay 24 extranjeros más en Rodeo 1 que están esperando ser liberados, de distintas nacionalidades. Tuve la oportunidad de haber salido en libertad el domingo, con mucha incertidumbre. Ahí no te avisan adónde vas a ir, es cuestión de momentos y días”.

Nahuel Gallo mientras se encontraba detenido en Venezuela

Gallo reconoció que “gracias a Dios, mi fortaleza mental y pensar en mi hijo fue lo único que me mantuvo fuerte. No es fácil estar incomunicado, haber perdido la libertad injustamente y que te acusen de delitos que no vienen al caso”.

En ese punto, el gendarme solicitó “no olvidarse de Venezuela, que está en una supuesta transición. Los presos políticos están esperando ser liberados, por una amnistía, por lo que sea. He conocido a muchísimos venezolanos, me han ayudado así sea con una media, porque los extranjeros no teníamos visitas ni llamadas. Hablo por todos los extranjeros. Ahí hay extranjeros secuestrados. Hasta el último día fuimos ficha de cambio”.

Por ese motivo, les pidió a los medios internacionales “no bajar los brazos, ayuden a esa gente: yo sigo encerrado en mi mente, hasta que no liberen a esos 24 extranjeros, yo no estoy libre. Es feo, no quiero contar las atrocidades que hicieron, no puedo todavía, no me siento preparado”.

Nahuel Gallo en el vuelo de AFA que lo trajo de regreso a la Argentina

En ese punto, Gallo remarcó: “Han pasado quince meses. No sé nada de nadie, aunque yo defendí siempre mi bandera. He cantado el himno nacional. Y yo gritaba: ‘orgullosamente argentino’. Hasta hacía mi bandera con jabón. Derretía mi jabón celeste y mi jabón blanco. Estoy muy feliz de estar de nuevo en mi casa, mi país, mi patria”.

Finalmente, agradeció a todos las “instituciones y organismos internacionales” involucrados en su repatriación y al “Estado argentino”. “Yo no voy a dar nombres, solo digo a toda la Nación Argentina. Muchísimas gracias”, remarcó, sin mencionar a la AFA, responsable de su liberación.

Acompañando a Gallo estuvieron en la conferencia de prensa la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el canciller Pablo Quirno; y el jefe de Gendarmería, Comandante General Claudio Brilloni. “Tener acá al cabo Nahuel Gallo es una alegría muy grande, que esté sano, entero y en su casa. En la tarde de ayer conversamos un buen tiempo y Nahuel planteó sus ganas y su necesidad también de comunicarse”, indicó la sucesora de Patricia Bullrich.

Por su parte, Quirno agregó: “Es una inmensa alegría que Nahuel esté nuevamente con nosotros. Hoy finalmente estás en tu país y con tu familia. Durante todo este tiempo el Gobierno argentino trabajó de manera incansable para que Nahuel pueda regresar a casa, desde el primer momento denunciamos la situación en los foros internacionales competentes y realizamos todas las gestiones diplomáticas posibles junto a países aliados”.

Conferencia de prensa del gendarme Nahuel Gallo

El canciller agradeció “la colaboración de los Estados Unidos, Italia, Israel, el Foro Penal y tantas otras personas que quieren permanecer en anonimato que nos acompañaron desde el primer momento en nuestros esfuerzos”. Y luego adelantó que el Gobierno “va a seguir trabajando con la misma determinación para lograr la pronta liberación del ciudadano argentino Germán Giuliani, que permanece detenido en Venezuela para que también pueda regresar a su país”.

Quirno cerró su intervención diciendo: “La Argentina no abandona a sus ciudadanos. El Gobierno toma muy en serio la seguridad de los argentinos y por eso trabajamos con la prudencia y reservas que este tipo de circunstancias requieren, ya que privilegiamos la vida de nuestros compatriotas. No vamos a parar hasta que cada argentino y cada ciudadano del mundo pueda volver a vivir en libertad en sus respectivos países”.

Finalmente, el jefe de Gendarmería, señaló que “como fuerza estamos desandando un camino con todos los actores involucrados que han trabajado desde el primer minuto que hemos tomado conocimiento de la detención ilegal de nuestro camarada”.

A continuación, remarcó que la condición de personal en actividad de Gallo “sigue intacta”, “conforme lo establece nuestro estatuto orgánico, el número 88/26. Acompañamos también a la familia desde el primer minuto asistiéndola, conteniéndola y brindándole todo el apoyo necesario para sobrellevar ese mal momento que todos vivimos”.

Brilloni aseguró que “conforme los estudios clínicos hasta ahora, (Gallo) se encuentra en muy buen estado de salud clínico cardiovascular. Está con acompañamiento y asistencia, no voy a decir tratamiento, pero sí con un acompañamiento psicológico normal lógico”.

Nahuel Gallo en su primera cena en familia

María Alexandra Gómez, esposa de Nahuel Gallo, escribió un extenso posteo en sus redes sociales hablando del retorno de su marido. “Gracias, Dios mío… gracias por este milagro, por este regalo que vuelve a darnos vida. Gracias por mi familia, por sostenernos cuando ya no teníamos fuerzas, por no soltarnos nunca”, comenzó su texto.

Y añadió: “Tengo tantas preguntas guardadas, tantas cosas por decir… pero hoy las palabras se me mezclan con las lágrimas. Después de tanto tiempo, después de tanto dolor, de tanta incertidumbre, por fin pudimos volver a respirar. La felicidad no me entra en el pecho. Nahuel está con nosotros. Fueron 448 días de una lucha sin horarios, sin descanso, sin tregua. Fueron 445 días de Desaparición Forzada para Nahuel Agustín Gallo. Fueron 14 meses viviendo con el corazón partido… pero nunca vencido. Hoy lo tenemos en casa. Y eso lo cambia todo”.

Finalmente, la mujer remarcó: “Nahu necesita sanar su cuerpo y de eso ya se está ocupando un equipo médico. Nahu necesita sanar su corazón y su mente… y de eso nos vamos a encargar nosotros, con amor, con paciencia, con abrazos que reparen cada herida invisible. Ya habrá tiempo para contar, para agradecer uno por uno, para abrazar a quienes nos sostuvieron cuando parecía imposible. Ahora solo necesitamos estar juntos. Mirarnos. Tocarnos. Confirmar que es real. Ahora necesitamos ser familia… sin miedo. #QueSeanTodos”.

