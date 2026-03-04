Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron este miércoles el inicio de “ataques a gran escala” contra objetivos del régimen iraní en Teherán. Según las FDI, se trata de la décima oleada de bombardeos desde que comenzó la actual escalada bélica el sábado pasado.

En el quinto día de conflicto, Irán descartó cualquier negociación con Estados Unidos y aseguró que está listo para un enfrentamiento prolongado. Mohammad Mokhbar, asesor del fallecido líder supremo Alí Khamenei, afirmó a la televisión estatal que Teherán no confía en Washington y puede sostener la guerra “tanto tiempo como quiera”.

Los mercados asiáticos registraron fuertes caídas este miércoles, en un contexto de preocupación por el alza del petróleo en una región que depende en gran medida del suministro energético proveniente de Medio Oriente.

