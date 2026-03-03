Guerra en Medio Oriente hoy, en vivo: el ejército israelí "opera" en el Líbano y Hezbollá advierte: "La era de la paciencia terminó"

La guerra en Medio Oriente entró en su cuarto día a sangre y fuego. Bombardeos de las fuerzas israelíes y estadounidenses alcanzaron la oficina presidencial de Teherán y varios edificios en Beirut, Líbano, que denunciaron como depósitos de armas de Hezbollá.

Por su parte, drones iraníes alcanzaron la embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, y produjeron un incendio. La cancillería de Estados Unidos recomendó a todos sus ciudadanos evacuar la región, y el presidente Donald Trump prometió que "pronto" habría "represalias" a estos ataques.

Las instalaciones nucleares de Irán corren peligro, y la producción y circulación de petróleo en la región se paraliza ante la guerra, lo que aumenta los precios y la incertidumbre global.

10.08: El ejército israelí dice "estar operando" en el Líbano, y Hezbollá asegura que "la era de la paciencia se terminó"

Según informa Al Jazeera, el ejército de Israel aseguró este martes que "está operando" en el sur del Líbano, en una incursión terrestre, mientras que las fuerzas armadas libanesas están retirando sus posiciones de la frontera y evacuando a sus soldados. En la capital, Beirut, los bomberos todavía están apagando el fuego de los bombardeos israelíes contra supuestos depósitos de armas de Hezbollá.

Por su parte, Mahmoud Qmati, un alto dirigente de Hezbollá, aseguró que los ataques de Israel dejan a la organización “sin otra opción que volver a la resistencia”. Afirmó que Israel quería una guerra abierta, y desafió: “Que sea una guerra abierta”. Finalmente, remató: “La era de la paciencia ha terminado”.

9.24 hs: La autoridad en energía atómica confirma que la planta nuclear iraní de Natanz muestra daños

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), dirigido por el argentino Rafael Grossi, confirmó en la madrugada de este martes que la planta iraní de enriquecimiento nuclear mostraba daños. A través de un posteo en su cuenta de la red social X, la entidad afirmó: "Basándose en las últimas imágenes satelitales disponibles, el OIEA puede confirmar algunos daños recientes en los edificios de acceso de la Planta de Enriquecimiento de Combustible (FEP) subterránea de Natanz, Irán. No se prevén consecuencias radiológicas ni se ha detectado ningún impacto adicional en la propia FEP, que sufrió graves daños durante el conflicto de junio."

8.30 hs: Drones iraníes incendian el centro petrolero de Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos

En plena escalada bélica regional, Irán atacó con drones la Zona Industrial Petrolera de Fujairah, una de las instalaciones de almacenamiento y exportación de petróleo más importantes de los Emiratos Árabes Unidos. Según las primeras comunicaciones, todas las operaciones están suspendidas, lo que tendrá consecuencias inmediatas en la provisión y precios del petróleo a nivel global.



7.45 hs: Israel bombardeó un complejo gubernamental en Teherán, incluida la oficina presidencial

Israel informó que llevó adelante nuevos ataques contra la capital iraní y que incluyeron a la oficina presidencial.

Los reportes indican que todas las áreas de Teherán sufrieron ataques desde el sábado y que los muertos, de acuerdo a la última cifra, llegan a los 787.

6.35 hs: Irán atacó la embajada estadounidense en Arabia Saudita; Estados Unidos ordenó evacuar la región y Trump prometió venganza

En la madrugada del martes, un ataque de drones iraníes incendió la embajada estadounidense en Riad, Arabia Saudita, según informó el Ministerio de Defensa saudí. La embajada confirmó el ataque, que aparentemente no dejó víctimas fatales, y pidió evitar la zona hasta nuevo aviso. También instó a los ciudadanos estadounidenses a refugiarse.

Por otra parte, el ejército de Arabia Saudita informó que interceptaron al menos cuatro drones que se dirigían a la zona diplomática de la capital.

Donald Trump aseguró que "pronto" Irán conocerá las represalias de Estados Unidos por este ataque.

4.00 hs: China acusa a Estados Unidos e Israel de "incitar un cambio de régimen" en Irán

China, que ya había a expresado su apoyo a la voluntad de Irán de defenderse, acusó a Estados Unidos e Israel de "incitar un cambio de régimen" en el país de Medio Oriente, y calificó de "inaceptable" el asesinato del líder de la república islámica, Alí Khameneí,

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, repitió en rueda de prensa que la ofensiva estadounidense e israelí "viola el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales".

Sobre la cuestión nuclear, la portavoz de la Cancillería señaló que China respeta el "derecho legítimo de Irán al uso pacífico de la energía nuclear".

