Israel reveló que hackeó durante años las cámaras de tránsito de Teherán para dar de baja a Alí Jamenei

Este martes Israel reveló que durante años infiltró prácticamente la totalidad del sistema de cámaras de tránsito de Teherán para vigilar al líder supremo iraní, Alí Jamenei.

De acuerdo con fuentes citadas por medios internacionales, los servicios de inteligencia israelíes dedicaron un extenso período a observar los movimientos del esquema de seguridad del ayatolá mediante el acceso clandestino a la red de monitoreo vial de la capital iraní.

Según esas mismas fuentes, los agentes lograron intervenir incluso una cámara de seguridad instalada frente al complejo residencial de Jamenei, desde donde identificaron los puntos de estacionamiento de los vehículos asignados a su custodia.

Esa ubicación estratégica permitió anticipar los horarios de llegada del líder religioso a su residencia y bloquear la telefonía móvil en los alrededores del predio, con el objetivo de impedir que sus colaboradores solicitaran asistencia ante un eventual ataque.

Imagen satelital de Planet Labs tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán | AFP

El material recolectado fue cifrado y enviado a Israel. Con esos datos, los analistas reconstruyeron domicilios, turnos laborales, trayectos habituales y responsabilidades del personal de mayor jerarquía en la estructura de seguridad iraní antes del operativo conjunto ejecutado el fin de semana por Estados Unidos e Israel.

“Conocíamos Teherán como conocemos Jerusalén”, afirmó un funcionario de inteligencia israelí al Financial Times.

“Y cuando conoces un lugar tan bien como conoces la calle en la que creciste, notas algo que está fuera de lugar”.

La ofensiva conjunta y el antecedente de la guerra de 12 días

La ventaja informativa de Israel frente a Irán ya había quedado expuesta durante la llamada "Guerra de los 12 días" del año pasado, cuando una acción coordinada con Estados Unidos impactó instalaciones militares y complejos nucleares iraníes, y provocó la muerte de más de una docena de científicos vinculados al programa atómico y altos cuadros del régimen.

En el reciente operativo estadounidense-israelí, denominado "Operación Furia Épica", las autoridades israelíes recurrieron al análisis de redes sociales para examinar conductas y mapear vínculos entre distintos actores.

A partir de ese estudio, Israel y la CIA concluyeron que resultaba más viable neutralizar a Jamenei al inicio de la ofensiva, antes de que pudiera trasladarse a un refugio subterráneo en medio de un escenario bélico abierto.

Una fuente con conocimiento directo del plan declaró al Financial Times que la operación contra Irán se diseñó durante varios meses. El calendario se modificó cuando se confirmó que Jamenei participaría personalmente en una reunión prevista para la mañana de este sábado en su complejo.

Un bombero iraní inspecciona escombros de un edificio residencial en Teherán luego del ataque de Estados Unidos e Israel

Ese día, gracias al control de cámaras de tránsito y al acceso a redes de telefonía iraníes, al menos dos oficiales israelíes que trabajaban por separado corroboraron que el encuentro comenzó según lo programado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a Fox News que Jamenei “fue eliminado junto con su círculo íntimo cuando se reunían para desayunar”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel sostuvieron que la decisión de ejecutar el ataque durante el día, y no en horario nocturno, “permitió a Israel lograr una sorpresa táctica por segunda vez, a pesar de la fuerte preparación iraní”.

Un ex alto funcionario de inteligencia israelí señaló que Israel desplegó aeronaves con antelación para asegurar su arribo puntual y lanzó hasta 30 impactos de precisión contra el complejo del líder iraní.

Las fuerzas estadounidenses activaron además operaciones cibernéticas destinadas a despejar el acceso aéreo y facilitar la llegada de los aviones israelíes al objetivo.

En una conferencia de prensa el lunes por la mañana, el general Dan Cainem, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, explicó que la primera etapa de la maniobra estuvo “diseñada para aturdir y confundir” a Irán.

Vladímir Putin y Alí Jamenei durante una reunión en 2022 | AFP

“Las operaciones espaciales y cibernéticas coordinadas interrumpieron eficazmente las comunicaciones y las redes de sensores en toda el área de responsabilidad, dejando al adversario sin la capacidad de ver, coordinar o responder eficazmente”, dijo.

Funcionarios de la administración Trump admitieron este domingo que no existían datos de inteligencia que indicaran que Irán preparaba un ataque inicial contra Estados Unidos.

El senador demócrata Mark Warner, miembro de mayor rango en el Comité de Inteligencia del Senado, sostuvo que no había evidencia de una amenaza inminente iraní contra territorio estadounidense.

Tras una sesión informativa reservada el lunes, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, declaró ante la prensa que Israel se encontraba “decidido a actuar con o sin Estados Unidos” y que “las consecuencias de la inacción de nuestra parte habrían sido devastadoras”.

