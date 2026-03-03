Irán cerró el Estrecho de Ormuz: "el impacto va a ser global”, advierte especialista sobre el riesgo del conflicto en Medio Oriente

Estados Unidos lanzó ataques directos contra objetivos estratégicos en Irán, en una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente que reaviva las tensiones nucleares, debilita los canales diplomáticos y vuelve a instalar el temor de una guerra regional ampliada. La ofensiva se produjo tras denuncias sobre el avance del programa nuclear iraní y marca un punto de quiebre en un conflicto histórico que, hasta ahora, se había canalizado mayormente por vías indirectas.

Así lo analizó el politólogo Ignacio Rivas Plutman, en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7), quien advirtió que la situación actual representa “una segunda fase” del enfrentamiento entre Irán, Estados Unidos e Israel. “Lo nuevo es que la intervención ya es directa. Antes se actuaba a través de otros canales”, explicó.

Plutman sostuvo que, si bien existe consenso en torno a la existencia de un programa nuclear iraní, no hay pruebas concluyentes que confirmen que Irán haya enriquecido uranio de forma clandestina para fines bélicos. “Eso todavía está sujeto a controversia”, señaló.

Recordó, además, que el escenario actual se vincula directamente con la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear firmado con Irán durante administraciones anteriores, decisión tomada en el primer mandato de Donald Trump. “Esa ruptura le abrió la puerta a Irán para continuar su programa a espaldas del sistema internacional, lo que elevó la tensión con potencias regionales como Israel”, indicó.

Para el especialista, el fracaso de las negociaciones empujó el conflicto a una instancia de guerra regional ampliada, aunque descartó la posibilidad de un enfrentamiento global. “El sistema internacional no permite una Tercera Guerra Mundial. Existen mecanismos de contención como la Organización de las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad”, explicó.

Sin embargo, advirtió que la intervención directa de Estados Unidos implica riesgos elevados: altos costos económicos, desgaste político y la posibilidad de un conflicto prolongado. “Irán no va a capitular. Su sistema político está preparado para resistir y sostenerse incluso en escenarios extremos”, afirmó.

Plutman también puso el foco en el impacto interno que estas decisiones pueden tener en Estados Unidos. Señaló que Trump optó por la alternativa más extrema: avanzar contra el corazón del régimen iraní sin un consenso previo del Congreso. “El gran problema es que pasó por encima del Congreso. Eso pone en riesgo el equilibrio constitucional y profundiza una crisis política interna sin precedentes”, sostuvo. Según el analista, el actual contexto muestra a un Estados Unidos socialmente fracturado, con un liderazgo cada vez más endurecido y con escasa capacidad de generar consensos.

Recursos estratégicos y disputa global

Más allá de lo militar, el conflicto tiene una dimensión económica y geopolítica clave. Plutman explicó que Estados Unidos busca asegurar el acceso a recursos estratégicos antes que otras potencias como China y Rusia.

“Irán cerró el estrecho de Ormuz; sube el precio del petróleo. El impacto es global, incluso para Estados Unidos”, advirtió. En ese marco, mencionó que distintas regiones del mundo —desde Groenlandia hasta Medio Oriente y América del Sur— forman parte de una disputa silenciosa por el control de territorios y recursos críticos.

En ese contexto, el brigadier Ebrahim Yabari aseguró en la televisión estatal que las fuerzas iraníes no permitirán que salga petróleo desde la región del Golfo Pérsico, una señal de endurecimiento que profundiza el escenario de confrontación.

Desde una mirada teórica, Plutman concluyó que la escalada confirma un principio clásico de las relaciones internacionales: “La guerra llega cuando la diplomacia falla”. Y subrayó que, en este caso, no hubo una búsqueda real de frenar el conflicto por la vía diplomática.

“Estados Unidos se enfrenta a un Irán con una Guardia Revolucionaria profundamente leal al régimen, no solo en términos políticos sino ideológicos. No se va a rendir, y la situación va a agravarse con el tiempo”, concluyó.