Córdoba: habilitaron el carril norte de Bulevar San Juan y la calzada quedó totalmente liberada para el transporte particular

La Municipalidad de Córdoba habilitó el carril norte del Bulevar San Juan, desde Marcelo T. de Alvear hasta Mariano Moreno, se informó oficialmente.

Transporte particular

"La totalidad de la calzada quedó completamente liberada al transporte particular en ambos sentidos. La rehabilitación de San Juan tuvo como objetivo devolverle la vida útil a la calzada y optimizar la transitabilidad", señala un comunicado oficial.

"En el Corredor San Juan, en una primera etapa se ejecutó el ensanche del cantero central con incorporación de espacios verdes, luminarias LED, arbolado, rampas de accesibilidad universal, solado renovado y mejora del alumbrado. También se reorganizó el estacionamiento para priorizar dársenas para carga y descarga, paradas transitorias para instituciones educativas, espacios para personas con discapacidad y servicios de emergencia, evitando el aparcamiento en doble fila que dificultaba la transitabilidad", precisa el documento.

Trabajos actuales en Bulevar San Juan

"Actualmente, los trabajos incluyen demarcación de cordones, puesta en marcha del alumbrado en cantero central, parquización, tomado de juntas de la calzada, colocación de paradas de transporte público, ejecución de infraestructura para riego, terminaciones de rampas y veredas. Las tareas se realizan de forma simultánea sin afectar el tránsito vehicular", precisa el comunicado.

Además desde el municipio capitalino indicaron que "esta intervención forma parte de un plan más amplio de transformación de corredores urbanos impulsado por el municipio para modernizar las calles principales de la ciudad".

"La obra no solo repavimenta la calzada, sino que genera un nuevo corredor más seguro, accesible y amigable con el entorno urbano", concluyeron.