Passerini en Punto a Punto Radio sobre Milei: "Este sería un capitalismo sin consumo, sin plata"

El intendente de Córdoba Daniel Passerini calificó de "horrible" el discurso del presidente Javier Milei y el rol de los legisladores de la oposición en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

"Horrible todo"

"Horrible, horrible todo. El presidente, algunos miembros de la oposición prestándose... Yo creo que son partenaire ideal del presidente porque la verdad el presidente anoche se movió como pez en el agua, como aquel viejo panelista de Intratables o de Polémica en el Bar, donde el show es lo de él", aseguró en declaraciones al programa "Punto y aparte" de "Punto a Punto Radio (90.7)".

" El tema es que necesitamos un presidente que no haga show, sino que gobierne la Argentina y que se ocupe de recuperar este desastre económico. Porque ustedes se acuerdan de un eslogan del presidente que decía que él tenía la fórmula antes de ser presidente; él no la encontró, de crecimiento económico con y sin dinero. El escenario de hoy de la Argentina es el mismo que tenemos la mayoría de los argentinos, hundimiento económico con endeudamiento", agregó en diálogo con los periodistas Andy Ferreyra y Víctor Zapata.

Y luego completó: "Todos los argentinos, la gran mayoría sobreendeudados con sus tarjetas, sobreviven con deuda y cada día se cierran puestos de trabajo, se cierran empresas, se cierran comercios. Yo escuchaba anoche los números de la tasa de desempleo y realmente uno no quiere caer en el lugar común, que es lo que obviamente espera el presidente para después hablar con datos inexactos, porque creo que no resiste ningún chequeo en las cosas que dice; pero bueno, es el presidente que tenemos, es el presidente que la gente ratificó, pero las provincias y las ciudades del interior padecemos este modelo de ajuste. Yo creo que no hay un plan económico, es un modelo de ajuste y no escuché anoche ningún anuncio que muestre que la Argentina tenga una perspectiva de desarrollo".

"La inflación de a poco empieza a crecer"

"La gente obviamente decide porque es soberana, pero también la gente nos votó a nosotros. Ojo, en el mismo año nosotros también fuimos elegidos por la gente. La gente elige. En este caso, yo creo que la gente quería sacarse de encima la mochila del kirchnerismo. La Argentina no resistía más eso, pero bueno, la opción elegida está siendo muy dura y obviamente todos sabemos que haber salido de un escenario casi hiperinflacionario, como lo describe el presidente, la gente valoró mucho no tener inflación, pero estamos viendo que en los últimos meses la inflación de a poco empieza a crecer", explicó Passerini.

"Argentina no deja de salir del top ten de los países de mayor inflación en el mundo, porque esto también hay que decirlo. Y obviamente ha elegido un único camino que es el endeudamiento y en este caso con el apoyo y el esponsoreo del presidente de Estados Unidos. Argentina ha decidido que su política exterior y su política económica estén supeditadas absolutamente a las decisiones de Estados Unidos. Esto no es ni bueno ni malo; es un dato de la realidad y anoche el presidente lo ratificó y lo certificó", puntualizó el intendente.

Liberación de Nahuel Gallo

"Pero la Argentina no tiene otra política exterior que esa. Si no, fíjate cómo explicas que después de 448 días el gendarme Gallo se hayan enterado por las redes sociales que lo trajo el peor enemigo del gobierno, que es la AFA. Todos celebramos que Nahuel Gallo haya salido de ese secuestro que lo sometió la dictadura de Maduro, pero no lo trajo la cancillería argentina, ni el Ministerio de Seguridad Argentina, ni la Gendarmería Argentina, lo trajo una gestión, por lo que se sabe, que hizo el fútbol argentino por una relación que hay con el fútbol venezolano, donde la política exterior argentina brilló por su ausencia. De eso anoche no se dijo nada", ejemplificó el jefe capitalino.

“Milei le sigue hablando al pasado”

Al referirse al modo de expresarse de Milei, Passerini sostuvo que “para sostener su capital político le sigue hablando al pasado”.

“Ayer fue permanentemente favorecido por las reacciones o los pies que le daban. Parecía un guion de una obra de teatro. Algunos opositores le daban pie para que él fuera por donde se siente más cómodo. O sea, el presidente anoche, yo creo que estaba muy cómodo. Lo que no estamos cómodos somos la mayoría de los argentinos que vemos que la economía viene mal”, subrayó.

"Capitalismo sin consumo, sin plata"

Además señaló que “el presidente usa lo de Fate o lo de los caños como diciendo que la culpa es de los empresarios”.

“En algunos casos seguramente puede haber algo de eso, pero la realidad es que todos los días se cierran restaurantes, bares. Los locales cerrados en el centro de Córdoba no son por culpa de las tasas municipales ni las tasas provinciales, porque la gente no tiene capacidad de consumo”, cuestionó el intendente.

“Hay un fenómeno que se está dando inédito; este sería un capitalismo sin consumo, sin plata. Por eso digo, lo que supera o reemplaza la plata es el endeudamiento. Y el endeudamiento tiene una capacidad limitada. Nosotros no podemos hacer lo que hace el gobierno que emite dinero para mantener un tipo de cambio, un dinero que no va a la calle, pero que claramente se va acumulando en títulos y en deudas. Y hoy los que están contentos son seguramente los del mundo financiero, los que especulan, no los que producen”, enfatizó en tono crítico Passerini.

Caja de Jubilaciones

También recordó que “el Estado nacional le sigue debiendo a Córdoba lo que le debía en la época el kirchnerismo, la deuda de la Caja de Jubilaciones” y que “nosotros tenemos que seguir gobernando con recursos propios”.

"Por eso la provincia tiene que tomar decisiones para sostener la Caja de Jubilaciones y con un gran esfuerzo mejorar el pago de las jubilaciones mínimas, pero hay que hacer toda una ingeniería financiera porque te está faltando un recurso que te corresponde y te lo están negando”, aseveró.

Reforma laboral

“La reforma laboral para todo el mundo empresarial, inclusive para hasta algunos gremios, todos hablaban de que hacía falta una modernización, pero claramente con modernización o sin modernización, si no hay un desarrollo económico, si no hay un aumento del consumo, claramente todas esas reformas no van a funcionar. Es decir, ojalá yo esté equivocado y salgamos y el mes que viene venga a decirle: ´Che, la verdad, los resultados se están viendo´”, analizó Passerini.