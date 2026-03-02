Del amor de su fundadora por la montaña, nació Huayna Lodge de Sierras

Cuando desde Perfil Córdoba anunciamos —en octubre de 2025—que estaba en marcha la apertura de un lodge de sierras en la zona de Salsipuedes, su fundadora y alma mater, Bárbara Bonino, nos contó que se trataba de una propiedad familiar que durante muchos años sirvió como lugar de descanso y esparcimiento, hasta que surgió la idea de “compartirlo”, primero con amigos y luego con visitantes.

El proyecto se concretó y hoy Huayna Lodge de Sierras está funcionando a pleno.

RIU extiende su compromiso contra la explotación sexual comercial de la infancia en el turismo

—Tiempos difíciles para lanzarse a un proyecto de estas características.

—Sí, pero le pusimos mucho corazón. Esto nace de mi encuentro con la montaña, por eso la naturaleza está tan presente en el concepto. Huayna abrió sus puertas y la afluencia es cada vez mayor, tuvo una gran repercusión. Están llegando personas, parejas, grupos de amigas, que vienen en búsqueda de estas estadías diferentes, donde se pone de manifiesto esta propuesta de valor diferenciada.

Embalse: más de 300 familias afectadas y solo 50 trabajadores activos tras años de deterioro en la Unidad Turística

—¿Cómo es la recepción de los huéspedes?

—Recibimos a los visitantes —caminantes los llamamos nosotros— con unas bitácoras que los acompañan en sus viajes a lo largo de la estadía, donde pueden formar parte de las actividades que se realizan, como chi kung, yoga, mindfulness. La bitácora es un libro de viaje que les entregamos al ingreso, con un lápiz plantable. Y la propuesta es, bueno, adentrarse también en ese viaje interior, poder caminar con la bitácora por el ‘Sendero de los Sabios’ y encontrarse con los árboles y sus arquetipos.

Dentro de esta bitácora también hay diferentes ejercicios y herramientas para llevar a la calma y a este viaje interior.

—¿Esas actividades son todas outdoor?

—No, por ejemplo en cada habitación encontramos un altar, donde se encuentran los elementos: el agua, la tierra, el aire y el fuego; forma parte de de esta experiencia inmersiva. Tenemos senderos, senderos de trekking, que suman más de 16 kilómetros. Hablamos de estadías con propósito, es una propuesta diferente que invita a la desconexión y a la reconexión.

Fin de semana extra largo: se consolida la tendencia de las escapadas cortas

—¿Y la gastronomía?

—La gastronomía tiene particularidades ya que el monte también está presente en nuestros platos. Se puede acceder a estadías con media pensión o pensión completa para que la experiencia sea integral, de manera que en los sabores, en la presentación de los platos y en la materia prima puedan encontrar el monte, el chañar, la algarroba. Tenemos un postre, por ejemplo, que se llama ‘texturas de lavanda’, en el que se encuentra presente desde un un caviar de lavanda, un crocante de lavanda, una mousse.

La comida es excelente con una ‘carta de monte’, postres de autor y pastelería y panadería propia, con dulce de higos de nuestros frutales; nuestra huerta propia; cabritos; queso de cabra, todo regional, autóctono.

—Lo planteas como una “experiencia sensorial”.

—Bueno, todo tiene que ver con experiencias que pasan desde el gusto, lo visual, con la neuroarquitectura, donde apelamos a los sentidos, no solamente en lo visual, sino también en lo olfativo de los aromas de Huayna, donde están pensados esos aromas en cada uno de los espacios; por eso decimos que es una experiencia integral, desde los sabores, lo que se ve, las propuestas inmersivas con la naturaleza, con los ‘facilitadores’ a lo largo de la estadía con chi kung, yoga, mindfulness; todo es una invitación a la pausa, a la reconexión, a encontrarte con la naturaleza y con uno mismo.

—¿De cuántas habitaciones disponen?

—Contamos con 28 plazas: cuatro habitaciones triples, seis habitaciones dobles y dos suite con jacuzzi, y también un spa con terapias elementales, que también tienen que ver con los elementos fuego, aire, tierra y agua. Cada persona elige con qué elemento conectar y les brindamos desde piedras calientes hasta masajes faciales japoneses. También tenemos un circuito hídrico, un sauna seco, una tirahiroki y ducha, complementado con las terapias y los masajes, brindan también una experiencia sensorial.

—¿Qué características tienen los primeros visitantes?

—Están llegando visitantes por recomendación y destacan la atención personalizada y esta propuesta diferente. La mayoría de los caminantes que han estado en Huayna destacan la accesibilidad, lo cerca que está de Córdoba y que parece un portal, donde pájaros, zorros, colibríes, infinidad de mariposas y fauna de la región los sorprenden.

Tarifas:

-Suite con hidromasaje, pensión completa, para dos personas, US$ 327.

-Habitación superior doble, con pensión completa, US$ 300.

En Instagram: @waynalodgedesierras

WhatsApp: ‪+54 9 3543 41‑0666‬

Ubicación: Germán Berdiales s/n, El Pueblito, Salsipuedes, a 40 km de Córdoba.