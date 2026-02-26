RIU extiende su compromiso contra la explotación sexual comercial de la infancia en el turismo

RIU Hotels & Resorts anunció nuevos acuerdos con End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (Ecpat) en América y afianzó su compromiso con la protección de la infancia.

A través de sus representantes regionales, la cadena avanza en la firma de convenios con Pact – USA en Estados Unidos y Movimiento para el Autodesarrollo Internacional de la Solidaridad Mais – Ecpat en República Dominicana. Asimismo, fortaleció el compromiso vigente con Ecpat México en Quintana Roo, en colaboración con la Secretaría de Turismo (Sedetur) del Estado.

En Estados Unidos

En el caso de Estados Unidos, RIU Hotels se integró a Pact – USA en el nivel Changemaker for Protection (nivel 2 de 5), lo que implica el desarrollo de acciones estructuradas de prevención, capacitación y fortalecimiento de políticas y mecanismos de actuación, alineadas con los estándares internacionales de protección de niñas, niños y adolescentes en viajes y turismo.

En República Dominicana

A través de Mais – Ecpat en República Dominicana y con la firma del Código de Conducta Ecpat, RIU reafirmó su compromiso al promover y desarrollar políticas internas mediante acciones como la capacitación del personal, el suministro de información a los huéspedes, la notificación de casos sospechosos y la continuidad en los lineamientos para la toma de acción antes estos casos.

En México

Por otro lado, en Quintana Roo, México, RIU formó parte junto a Ecpat México y Sedetur de la firma del Convenio e Instalación de la Mesa de Trabajo y Seguimiento para la Implementación del Protocolo de Actuación para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Sector de Viajes y el Turismo del Estado de Quintana Roo.

En la firma del convenio, junto al secretario de Turismo estatal Bernardo Cueto, se reconoció la labor de RIU como actor clave del sector turístico a la hora de asumir con responsabilidad social su papel en la protección de la niñez.

Estrategia de sostenibilidad

Estos acuerdos y el fortalecimiento del compromiso de RIU se enmarcan en la estrategia de sostenibilidad de la cadena Proudly Committed, cuyo principal foco es la salud, educación y protección de la infancia. Desde el 2012, RIU, de la mano de The Code (El Código, una iniciativa con la misión de prevenir la explotación sexual de niños en el turismo) y Ecpat Internacional, ha desarrollado acciones para la prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en toda la compañía, tanto con la creación de un protocolo interno de actuación, como con la inclusión de una cláusula con los proveedores de rechazo de la explotación sexual comercial de menores de edad.

RIU ha sido nombrado Top Member de Ecpat como reconocimiento a su esfuerzo y compromiso.