CóRDOBA
PARO DOCENTE

Los docentes privados de Sadop también adhieren al paro docente del lunes 2 de marzo

El gremio expresó "el absoluto rechazo tanto al proyecto de Modernización Laboral como a las iniciativas de reforma educativa impulsadas por el Gobierno nacional".

31-07-2024 Sadop Córdoba
SADOP CÓRDOBA. | FOTO GENTILEZA SADOP.
Perfil Redacción Córdoba
El Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) convocó a un paro nacional docente por 24 horas para el próximo lunes 2 de marzo en el marco del no inicio del ciclo lectivo.

Paro de Sadop

“Reafirmamos que la democracia argentina se sostiene sobre tres pilares irrenunciables: Memoria, Verdad y Justicia, y expresamos el absoluto rechazo tanto al proyecto de Modernización Laboral como a las iniciativas de reforma educativa impulsadas por el Gobierno nacional”, señala el gremio en un comunicado.

Además consideró que “constituyen un grave retroceso histórico en materia de derechos laborales, educativos y sociales, que afecta directamente el presente y el futuro de la docencia, de la educación pública argentina y de toda la clase trabajadora”.

Reclamos

Los reclamos de Sadop son los siguientes:

  • “Convocatoria inmediata a la Paritaria Nacional Docente.

  • Aumento salarial que recupere el poder adquisitivo y sea mayor a la inflación.

  • Restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

  • Rechazo a la Ley de Modernización Laboral.

  • Rechazo a la reforma educativa.

  • Defensa de los regímenes jubilatorios docentes.

  • Condiciones dignas de trabajo”.

Por último Sadop denunció “las prácticas abusivas y los despidos arbitrarios por parte del sector empleador”.

Exigimos que la escuela sea un ambiente de trabajo saludable”, finaliza el comunicado del gremio docente.

