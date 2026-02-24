El Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) convocó a un paro nacional docente por 24 horas para el próximo lunes 2 de marzo en el marco del no inicio del ciclo lectivo.

UEPC anticipó que adherirá al paro nacional docente del lunes 2 de marzo

Paro de Sadop

“Reafirmamos que la democracia argentina se sostiene sobre tres pilares irrenunciables: Memoria, Verdad y Justicia, y expresamos el absoluto rechazo tanto al proyecto de Modernización Laboral como a las iniciativas de reforma educativa impulsadas por el Gobierno nacional”, señala el gremio en un comunicado.

Además consideró que “constituyen un grave retroceso histórico en materia de derechos laborales, educativos y sociales, que afecta directamente el presente y el futuro de la docencia, de la educación pública argentina y de toda la clase trabajadora”.

Paicor: crecen las inscripciones y prevén sumar 30 escuelas

Reclamos

Los reclamos de Sadop son los siguientes:

“Convocatoria inmediata a la Paritaria Nacional Docente.

Aumento salarial que recupere el poder adquisitivo y sea mayor a la inflación .

Restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) .

Rechazo a la Ley de Modernización Laboral.

Rechazo a la reforma educativa.

Defensa de los regímenes jubilatorios docentes.

Condiciones dignas de trabajo”.

Por último Sadop denunció “las prácticas abusivas y los despidos arbitrarios por parte del sector empleador”.

“Exigimos que la escuela sea un ambiente de trabajo saludable”, finaliza el comunicado del gremio docente.