UEPC anticipó que adherirá al paro nacional docente del lunes 2 de marzo

El secretario general de la UEPC, Roberto Cristalli, anticipó la adhesión del gremio docente al paro nacional de CTERA del próximo 2 de marzo.

Paro nacional docente

"Ayer se ha resuelto en el Congreso extraordinario que hubo en Ctera antes de la marcha, la jornada de protesta a nivel nacional, que es un paro que va a coincidir con el inicio (del ciclo lectivo) de varias provincias, no solamente la de Córdoba. Nosotros como entidad de base vamos a adherir, lo vamos a resolver obviamente con la asamblea", señaló en declaraciones al programa “6 en punto” de “Punto a Punto Radio (90.7)”.

En este sentido, Cristalli explicó que la situación crítica se fundamenta en el desfinanciamiento por parte del Estado Nacional y la eliminación de partidas presupuestarias clave. Sobre este punto, denunció que "desapareció la ley de financiamiento educativo”.

“No tenemos más financiamiento para ciencia y técnica, para las escuelas técnicas de formación profesional, lo que nosotros tenemos las escuelas secundarias con título técnico, no hay más financiamiento. No hay financiamiento para becas, para comedores escolares, para infraestructura escolar, para capacitación docente, para los programas especiales que tienen a nivel nacional", puntualizó en diálogo con el periodista Julio Kloppenburg.

“Educación como servicio esencial”

Además se refirió al debate legislativo sobre declarar a la educación como servicio esencial, considerando que se trata de una medida que no busca soluciones pedagógicas, sino disciplinamiento sindical.

"Lo que es cierto es que lo que se pretende es cercenar el derecho a huelga, la protesta. Eso es lo que se está buscando. No es mejorar la calidad educativa, no es garantizar los aprendizajes. Ya lo he explicado varias veces. Usted con el 50% de los docentes no puede atender la totalidad de los alumnos, porque eso significa unificar cursos, tener más sobrecarga los docentes para atender a más chicos que no le corresponde", afirmó.

Negociación con la Provincia

En cuanto a la negociación salarial con el Gobierno de la Provincia de Córdoba, el titular de UEPC indicó que esperan una propuesta concreta que proteja los haberes frente a la inflación y garantice ítems específicos.

Así manifestó que han planteado "la necesidad de recuperar el poder adquisitivo del salario, de garantizar la continuidad del FONIT, tanto para los activos como para los jubilados, la necesidad del blanqueo salarial, de continuar con mejoras en los salarios en distintos puntos del escalafón”.

“Son cosas que le hemos dejado planteadas, que necesitamos estén contempladas en la propuesta", subrayó.

Por último el conflicto se traslada también al plano judicial, donde el gremio busca frenar las modificaciones en el régimen de jubilaciones que afectan a los trabajadores cordobeses.

"Hoy a las 11 de la mañana todos los gremios con los equipos jurídicos nos vamos a presentar ahí en Tribunales I para hacer la presentación del amparo colectivo. Entendemos que hay argumentos suficientes para que esto sea declarado inconstitucional y que se revea esta reforma", concluyó al referirse a la denominada “ley de equidad jubilatoria” de la gestión provincial.