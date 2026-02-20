Cómo alojarse en un hotel del 1800 y tener la mejor experiencia en Salta

Hay ciudades que se recorren, y otras que se viven. En Salta, la diferencia está en dónde uno elige dormir. Porque no es lo mismo un hotel estándar que una casona que ya estaba en pie cuando la ciudad recién empezaba a escribir su historia.

En pleno casco histórico, frente a la emblemática Plaza 9 de Julio, el Hotel Colonial Salta propone algo poco habitual: alojarse en un edificio que data del año 1800 y que conserva balcones originales, arcadas, amplios pasillos y escaleras señoriales. Fundado como hotel en 1940, el inmueble es parte activa del patrimonio arquitectónico local.

La experiencia empieza antes de entrar a la habitación. Las galerías internas, los salones y el entrepiso iluminado naturalmente invitan a quedarse, a observar los detalles, a entender que la arquitectura también cuenta historias. El estilo eclecticista–historicista del edificio convive con servicios modernos y mantenimiento permanente, logrando ese equilibrio delicado entre pasado y confort actual.

Ubicación estratégica para recorrer todo a pie

Alojarse en el corazón histórico tiene una ventaja clara: la ciudad se vuelve caminable. Desde el hotel se accede en pocos minutos al Cabildo, al reconocido Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM), iglesias coloniales, museos de arte, galerías y una amplia oferta gastronómica.

La cercanía a bancos, casas de cambio, agencias de turismo y rentadoras de autos completa un entorno práctico tanto para viajeros de ocio como para quienes combinan trabajo y descanso.

Hospitalidad con identidad propia

Con 35 habitaciones, el hotel apuesta por una atención personalizada que recuerda más a una gran casa que a una cadena impersonal. La apertura de camas, las atenciones especiales y el trato cercano forman parte de una cultura de servicio que busca anticiparse a las necesidades del huésped.

Las habitaciones incluyen frigobar, pava eléctrica y selección de tés, mientras que el desayuno buffet suma un diferencial clave: productos regionales, panes artesanales, frutas frescas y opciones calientes que permiten empezar el día con sabores locales.

Dormir en la historia, despertar en Salta

Alojarse en un edificio del 1800 no implica resignar comodidad; implica sumar contexto. Es despertarse, abrir el balcón y encontrarse con el pulso del centro histórico. Es bajar a desayunar atravesando galerías que ya vieron pasar generaciones.

En tiempos donde muchos destinos tienden a parecerse entre sí, elegir un hotel con identidad propia marca la diferencia. Porque en Salta, la experiencia no empieza en el tour: empieza en la habitación.

Promociones especiales Verano 2026

Programa “Anfitrión Salteño”

20% de descuento sobre la tarifa vigente de mostrador, por habitación y por noche.

Brindis de bienvenida. Late check-out sin cargo hasta las 17:00 hs (sujeto a disponibilidad).

Desayuno buffet completo incluido. Vigencia: enero y febrero 2026.

Base Salta: tu casa en el Norte – Plan Flexible / Familiar

Paquete cerrado de 3 noches. Habitación para hasta 4 personas. Cochera techada incluida.

Desayuno buffet diario. Custodia de equipaje. Late check-out hasta las 16:00 hs (sujeto a disponibilidad).

Valor del paquete: $400.000.

Tarifa: precio final por habitación, por las 3 noches. Vigencia: enero y febrero 2026.

Llegada VIP

Reservando 2 noches o más, traslado sin cargo desde el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes.

Beneficio válido por habitación y por estadía.

Estadía Extendida + City Tour

Reservando 4 noches continuas, City Tour guiado sin cargo. Beneficio válido por habitación y por estadía.

Aclaración general: promociones sujetas a disponibilidad y cupos limitados. Las tarifas y beneficios aplican por habitación según se detalla en cada propuesta.