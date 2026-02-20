El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este viernes 20 de febrero

Este viernes 20 de febrero el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.360 pesos y cotiza a 1.410 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.360.

- Venta: $1.410.

Dólar Blue

- Compra: $1.424

- Venta: $1.455.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.407,86 para la compra, y $1.410,18 para la venta.

Este viernes 20 de febrero la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.360.

- Venta: $1.420.

BBVA

- Compra: $1.365.

- Venta: $1.415.

ICBC

- Compra: $1.365.

- Venta: $1.420.

Banco Supervielle