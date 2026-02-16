El paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el jueves 19 de febrero afectará de manera directa al transporte público en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. La medida coincidirá con el debate de la Reforma Laboral en la Cámara de Diputados y contará con la adhesión de los principales sindicatos del sector, lo que anticipa una paralización casi total de los servicios de pasajeros.

La decisión fue confirmada tras una reunión del Consejo Directivo de la central obrera, que resolvió avanzar con una huelga nacional de 24 horas como señal de rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno. Será el cuarto paro general realizado durante la actual gestión presidencial y tendrá alcance en todo el país.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Qué transportes no funcionarán y cuáles estarán afectados

Los trenes metropolitanos no circularán durante toda la jornada debido a la adhesión de los gremios ferroviarios, entre ellos la Unión Ferroviaria y La Fraternidad, que agrupan a trabajadores y maquinistas. La medida alcanzará a todas las líneas del AMBA: Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza.

El subte y el Premetro permanecerán sin servicio en la Ciudad de Buenos Aires, ya que los sindicatos que representan a los trabajadores del sistema también confirmaron su participación en la protesta.

En cuanto a los colectivos, se espera una interrupción generalizada. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció su adhesión al paro, lo que implica que la mayoría de las líneas urbanas y suburbanas no prestarán servicio o lo harán de manera muy limitada.

El impacto también alcanzará al transporte aéreo, con cancelaciones y reprogramaciones de vuelos en Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza debido a la participación de gremios aeronáuticos, pilotos y personal de tierra.

Además, habrá menor disponibilidad de taxis y remises, ya que federaciones del sector confirmaron su acompañamiento a la medida, lo que podría complicar aún más la movilidad urbana.

Los gremios del transporte adhieren al paro nacional convocado por la CGT para el 19 de febrero

La adhesión del transporte fue considerada clave por la conducción sindical para garantizar el alcance del paro. Diversas organizaciones nucleadas en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) respaldaron la protesta y anticiparon que el día del debate legislativo “no habrá transporte público de pasajeros”.

El conflicto se intensificó tras la incorporación de cambios en la Reforma Laboral, especialmente un artículo vinculado a las licencias por enfermedad que, según los sindicatos, reduce derechos laborales y no formaba parte de las discusiones originales. Desde la CGT sostienen que la iniciativa vulnera garantías laborales y evalúan recurrir a la Justicia en caso de que la norma sea aprobada.

Mientras tanto, el Gobierno analiza posibles modificaciones reglamentarias para evitar mayores tensiones políticas, en un contexto marcado por el enfrentamiento entre el Ejecutivo y las centrales sindicales.

LB / ds