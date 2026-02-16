Los gremios del transporte adhieren al paro nacional convocado por la CGT para el 19 de febrero

La Unión Asociaciones Sindicales de Trabajadores del Transporte (UGATT) anunció que adherirá al paro general por 24 horas convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el día que se trate el proyecto de ley de reforma laboral en la Cámara de Diputados.

"La UGATT informa a la sociedad, que adhiere y acata plenamente, lo resuelto por el consejo directivo de la CGT anunciando PARO GENERAL NACIONAL. Los gremios enrolados en UGATT GARANTIZAMOS el PARO TOTAL de los medios de transporte de pasajeros", señala el comunicado de la entidad conducida por Omar Maturano, que agrupa a los gremios de trabajadores de colectivos, trenes, taxis y aviones.

Y agrega: "En defensa del trabajo argentino, y en defensa de nuestro derecho a huelga. El día que se trate la reforma laboral en Diputados, no habrá transporte. Cuando los pueblos agotan su paciencia, ¡hacen tronar el escarmiento! Siempre con la convicción de defender nuestros derechos como trabajadores consagrados en la Constitución Nacional".

El gremio de los aceiteros, uno de los primeros en ir al paro para hacer frente a la reforma laboral

La convocatoria de la CGT

La cúpula directiva de la CGT convocó este lunes 16 de febrero a un paro general sin movilización para cuando se discuta la reforma la Cámara de Diputados.

Fue luego de la reunión de manera virtual entre los cotitulares de la central obrera Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (Empleados del vidrio).

Fuentes parlamentarias indican que el proyecto de ley de modernización laboral, que cuenta con media sanción en Senadores, podría tratarse el jueves 19 de febrero en la Cámara Baja.

Este miércoles 18 de febrero a las 11, los dirigentes de la CGT brindarán una conferencia de prensa en la sede de Azopardo para ampliar declaraciones.

Jerónimo había señalado es domingo que estaban dadas "las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”.

De hecho, muchos sindicalistas sostenían que ya no es suficiente con salir a la calle para expresar su oposición al proyecto del Gobierno y pidieron expresamente medidas más duras.

En consecuencia, la CGT activó la medida de fuerza para el día en que la Cámara de Diputados discuta el proyecto el en recinto; todo indica que la sesión será el próximo jueves 19 de febrero.

Entre los puntos que causaron rechazo de parte de la CGT se encuentran las modificaciones sobre las indemnizaciones, la jornada laboral, el derecho a huelga y las vacaciones, mientras que también generó críticas el esquema de licencias por enfermedad o accidentes no laborales.

LM