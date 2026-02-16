Una pelea entre pasajeros obligó a un avión a desviarse y aterrizar de emergencia en Bruselas el jueves pasado. Fue en el vuelo LS896 de la aerolínea Jet2, que viajaba entre Antalya, Turquía, y Manchester, Reino Unido, tres horas después del despegue y dos antes de llegar a destino.

El problema comenzó cuando un hombre visiblemente borracho empezó a exigir a la tripulación que le vendiera cigarrillos, algo que está prohibido, y matizó sus exigencias con insultos racistas hacia las personas de ascendencia paquistaní. Pronto otro pasajero que también había bebido se enzarzó en una pelea. La discusión escaló a golpes físicos en el pasillo de la cabina, con intercambio de trompadas, insultos y forcejeos que involucraron a varios pasajeros, tal como se puede ver en varios videos registrados por sus compañeros de viaje.

Los videos y los relatos de los testigos permiten reconstruir el caos que se vivió en el vuelo cuando la gresca se generalizó. Hubo gritos, llantos, niños asustados, sangre y hasta se habla de dientes en el suelo. Los tripulantes intentaron sin éxito devolver la calma: una azafata se subió a un asiento y pidió a los viajeros que detuvieran la pelea y se sentaran, clamando que había niños presentes. Un pasajero inmovilizó a uno de los agresores con una llave de estrangulamiento, mientras otros seguían pegándole.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Piden que intervenga Cancillería en el caso de la abogada argentina detenida en Brasil por gestos racistas

Ante la imposibilidad de volver a la calma, el piloto tomó la decisión de alterar su ruta y aterrizar de emergencia en Bruselas, alegando razones de seguridad. Allí, la policía belga subió al avión y arrestó a los dos hombres que habían iniciado los incidentes, bajo investigación por posibles cargos relacionados con alteración del orden, agresión y violaciones a normas de aviación.

Los pasajeros violentos no podrán volver a volar en esa aerolínea

Después de aterrizar, el piloto dijo que en tres décadas comandando aviones jamás había visto nada semejante. Jet2 impuso prohibición permanente de vuelo a los dos pasajeros. En un comunicado oficial, la compañía afirmó: “Como aerolínea orientada a las familias, mantenemos una política de tolerancia cero frente a conductas disruptivas. Lamentamos profundamente que el resto de los pasajeros y la tripulación hayan tenido que atravesar esta situación”. El comportamiento de los agresores fue calificado de "atroz".

La empresa aseguró también que demandará judicialmente a los pasajeros que causaron el disturbio para que se hagan cargo del costo financiero del desvío en el vuelo, que puede llegar a decenas de miles de libras. Los factores a tener en cuenta incluyen el combustible extra usado para aterrizar y volver a despegar, las tasas aeroportuarias y los costos de manejo.

Tras el incidente, el vuelo reanudó su trayecto hacia Manchester, adonde llegó con unas dos horas de demora. Jet2 pidió disculpas a los pasajeros afectados y analiza posibles gestos de compensación, como reembolsos o vouchers, para aliviar los efectos que dejó el mal momento: estrés postraumático, ansiedad y miedo a volver a volar.

"Ira en el aire": La violencia en pleno vuelo tiene antecedentes

El incidente se suma a casos previos en los que Jet2 aplicó vetos de por vida y multas por conductas disruptivas. En 2022, la empresa reclamó unas 50.000 libras a dos hermanos por un incidente similar que derivó en desvío de vuelo, además de imponerles una prohibición de por vida. En 2017, otra pareja fue vetada tras un enfrentamiento físico que obligó a un aterrizaje preventivo.

Francia aplica multas y listas negras para pasajeros de avión con “comportamientos perturbadores”

Expertos de la industria notan que incidentes con pasajeros disruptivos aumentaron globalmente en años recientes, a menudo vinculados al consumo de alcohol y comportamiento agresivo. Esta conducta es tan frecuente que tiene un nombre: "air rage", o "ira en el aire".



Francia es el país más avanzado en legislación sobre estos eventos: desde noviembre de 2025, la autoridad de la aviación civil tiene la potestad de fijar multas de hasta diez mil euros por comportamiento inapropiado en aviones, y también de aplicar la prohibición de volar de por vida y en todas las aerolíneas.

MB/ff