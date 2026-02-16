La agenda del presidente Javier Milei prevé dos próximas visitas a Estados Unidos, por invitación de Donald Trump. Este jueves 19 volará a Washington para participar del primer encuentro de la Junta de la Paz, el organismo multilateral que el estadounidense creó con el fin de vigilar el acuerdo de paz en Medio Oriente y la reconstrucción de Gaza. El 7 de marzo irá a Miami, donde Trump convocó una cumbre de presidentes de América Latina que incluye solo a aquellos explícitamente alineados con su política exterior.

En sus dos años y dos meses de gestión, Milei ya se había posicionado como el presidente argentino que más viajó a Estados Unidos y al exterior en general, y también como el que celebró más encuentros con el mandatario de la potencia norteamericana. Con estas dos nuevas citas, alcanza un nuevo podio, que comparte solo con el presidente de Israel, Benjamin Netanyahu: son los mandatarios que más veces se reunieron con Trump en su segundo período, superando a Vladimir Putin, Volodimir Zelensky y Emmanuel Macron.

La Junta por la Paz y la cumbre latinoamericana buscan ratificar el liderazgo de Trump

Tanto el encuentro multilateral de febrero como el de marzo responden a la fuerte agenda de reordenamiento geopolítico global que impulsa Donald Trump. Por lo tanto, el solo hecho de participar implica aceptar las reglas expansionistas del republicano, quien ha dicho que considera que Occidente es su hemisferio, mantiene la intervención en Venezuela y generó mucha tensión con Europa al manifestar sus intenciones de anexar Groenlandia a Estados Unidos.

Este jueves 19 se celebrará en Washington la sesión inaugural de la Junta de la Paz, un organismo multilateral que Trump describió con funciones muy parecidas a las de las Naciones Unidas, pero gobernado por él. Precisamente por eso, los países europeos más poderosos no se sumaron. También México, Brasil y Colombia cuestionaron la legitimidad de este nuevo órgano. De América Latina, solo Argentina y Paraguay participarán de esta primera sesión. Está previsto que Milei regrese a Buenos Aires en cuanto termine.

EEUU está debilitando influencia china y rusa en Venezuela

El jefe de Estado volverá a Estados Unidos dos semanas después, el 7 de marzo, para asistir a una cumbre de presidentes latinoamericanos convocada por Trump en Miami, Florida. El encuentro reunirá a los mandatarios más alineados con la perspectiva geopolítica de la Casa Blanca: Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador), José Jerí (Perú) y Nasry Asfura (Honduras), además de Milei.

La reunión se enmarca en el contexto de la doctrina de seguridad hemisférica impulsada por Trump desde su regreso a la presidencia, y tiene como objetivo principal quebrar la influencia china en la región. Para eso se intentará persuadir a cada presidente de cortar sus lazos comerciales con Beijing. En particular, se pondrá énfasis en bloquear contratos que ofrezcan a China acceso a minerales críticos y tierras raras, que fortalezcan su seguridad alimentaria, que les faciliten dispositivos de inteligencia militar e infraestructura para el comercio internacional.

Última escala de la gira de Milei en marzo: Argentina Week, en Nueva York

Después de esta cumbre, Milei viajará a Nueva York para abrir la "Argentina Week", un foro económico y financiero organizado por la embajada argentina en Washington con el fin de atraer inversiones privadas, que se realizará entre el 9 y el 11 de marzo. El evento, que reunirá a autoridades, líderes empresariales globales, bancos, fondos de inversión y compañías de sectores estratégicos, es coorganizado por J.P. Morgan, Bank of America y el fondo Kaszek.

El embajador Alec Oxenford lo describió como “el mayor evento de presentación al mundo inversor de la Argentina” y afirmó: “Argentina dejó de ser una curiosidad y empezó a ser algo respetado. Pasamos de la curiosidad al respeto”. Javier Milei será el orador principal.

