La Cancillería contrató a una empresa que dirige la esposa de Sturzenegger y estalló la polémica

La adjudicación directa de un contrato por más de $114 millones que concretó el Ministerio de Relaciones Exteriores dándole a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) la capacitación por 9 meses de 132 diplomáticos y empleados de la Cancillería argentina para que aprendan el idioma inglés sumó un nuevo foco polémico para el gobierno que encabeza Javier Milei.

La empresa beneficiada es dirigida al menos desde 2020 por María Josefina Rouillet, la esposa del actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Aunque además de las clases presenciales el servicio incluye adicionales como los libros de texto, el costo de las horas cátedra que tendrá esta contratación desató polémicas y encendidas críticas desde distintos sectores de la oposición.

Según un análisis que hizo la agencia Noticias Argentinas, el contrato incluye 594 horas totales de capacitación presencial entre marzo y noviembre, con un costo de $191.993 por cada hora cátedra y el valor "Hora cátedra sin antigüedad" es de $43.800,36 para un docente universitario que recién empieza a dar clases. Esto significa que Cancillería está pagando $148.193 de más por cada hora. Es decir, un 338% por encima de la tarifa de referencia (más de cuatro veces su valor base).

De acuerdo a la versión oficial y de lo que se desprende del expediente técnico que acompaña el procedimiento los montos que abonará el Estado se justifican porque no se trata de una contratación simple sino que que se trata de un servicio integral que absorbe también costos operativos e insumos: la toma de hasta 80 exámenes de nivelación iniciales, el uso de plataformas virtuales de apoyo, el seguimiento de métricas, el otorgamiento de certificaciones internacionales y, fundamentalmente, la provisión de los libros de texto originales (de las editoriales Oxford y Cambridge) para los 132 alumnos que participarán del programa.

Pese a estas justificaciones y a la firma de un "Pacto de Integridad", el abultado valor por hora reavivó las críticas sobre los mecanismos de contratación del Estado, especialmente cuando involucran a familiares directos de la primera línea del Gabinete nacional.

De acuerdo a lo que se desprende de los documentos de la contratación la propuesta al ministerio que conduce Pablo Quirno (quien está de gira por Europa como canciller) fue hecha por la propia Rouillet ante la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos de esa cartera.

La adjudicación se formalizó a través de la Disposición DI-2026-06694033-APN-SSCYAE#MRE, en el marco del expediente EX-2025-132767865-APN-DCYC#MRE y del procedimiento 26-0033-CDI25, publicado en el sistema COMPR.AR. El contrato tiene una duración de nueve meses, con opción de prórroga por un plazo igual.

En su cuenta de X, ante la publicación de un usuario que cuestionaba el caso, el canciller Pablo Quirno hizo un posteo en el que intentó aclarar lo que ocurrió. "No hay absolutamente ninguna irregularidad sino todo lo contrario! Cancillería ha contratado a AACI desde 2018 para capacitar en idioma inglés a nuestro personal. En esta oportunidad, al ser la Directora Ejecutiva la esposa de Federico Sturzenegger, se activó el procedimiento de integridad previsto con la intervención de la Oficina Anticorrupción y la SIGEN quién revisó todo", escribió.