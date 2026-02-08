Pichetto, furioso con Sturzenegger: "Atrasa 200 años y con esta apertura estúpida van a destruir a la industria"

El diputado nacional de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto volvió a apuntar este domingo contra la política de apertura comercial e importadora del gobierno de Javier Milei, apuntó de manera específica sus cuestionamientos al ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, señalando "su mirada estúpida atrasa 200 años". Para Pichetto, la administración libertaria está realizando un "proceso de destrucción de la industria nacional, cuando todo el mundo defiende hoy a sus empresas, acá hacemos lo contrario".

"Es totalmente disparatado y poco conveniente para los intereses de la Nación que el presidente ataque al principal empresario de la Argentina", afirmó en alusión a CEO de Techint, Paolo Rocca, al que el presidente Javier Milei llegó a tildar de 'Don Chatarrín'. "Esto marca una línea hacia la destrucción de la industria", manifestó Pichetto en diálogo con Splendid AM 900.

Paolo Rocca salió a defender la actuación de Techint ante las críticas del Gobierno de Milei

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El dirigente de Encuentro Federal consideró que los ataques de Milei a Rocca o a referentes del sector textil "no son exabruptos, sino una"estrategia para eliminar un entramado productivo" que la gestión actual "cree que es un gasto".

En sus declaraciones el diputado aseguró que la administración libertaria está llevando adelante un "proceso de destrucción de la industria nacional bajo una mirada ideológica que atrasa dos siglos y que desprecia el valor del empresariado local".

"La mirada de Sturzenegger atrasa 200 años. El mundo hoy protege a sus empresas y cuida los empleos. China entra a un mercado y lo deja devastado, y acá tenemos una mirada de libre comercio de la época de Adam Smith", aseveró apuntando de manera directa al titular de la cartera de Desregulación y Transformación.

“Milei podría haber llamado a Rocca y pedirle que igualara el precio de los hindúes en el plazo de la licitación”, según dos economistas

El legislador también hizo referencia a la política de apertura comercial del Gobierno y aseguró que se trata de una "mirada estúpida" sobre el libre mercado que no se condice con "el proteccionismo que actualmente se aplica en países como Estados Unidos".

Con respecto al vínculo de la administración libertaria con la estadounidense, manifestó su preocupación sobre que el alineamiento con Donald Trump "no se traduzca en una defensa de la producción propia", reprochando que "el acero y el aluminio nacional siguen sufriendo aranceles del 50%" y el mercado interno es "devastado" por productos de China.

Al cerrar la entrevista, el legislador también habló sobre la actualidad del peronismo y precisó que "eso del Estado presente, los planeros y el género son banderas que están viejas y liquidadas en la opinión pública. El peronismo tiene que volver a recuperar la previsibilidad, el mundo del trabajo y el capitalismo productivo si quiere ser alternativa de poder".

AS.